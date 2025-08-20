Рейтинг@Mail.ru
Отец Сырского находится при смерти - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 20.08.2025 (обновлено: 15:28 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/syrskiy-2036468453.html
Отец Сырского находится при смерти
Отец Сырского находится при смерти - РИА Новости, 20.08.2025
Отец Сырского находится при смерти
Олег Сырский, брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:39:00+03:00
2025-08-20T15:28:00+03:00
в мире
владимирская область
владимир
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Олег Сырский, брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти."Оставьте его в покое", — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии отца.По данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ Александр Сырский родом из Владимирской области, где жила его семья, в том числе брат.Как сообщал ранее Telegram-канал SHOT, украинский генерал связался с родителями после сообщений о тяжелом состоянии отца. Первоначально он лечился во Владимире, однако местные врачи не смогли помочь, поэтому Александр Сырский отправил родителей в Московский регион. В итоге московские медики смогли стабилизировать состояние отца главкома, который страдает от заболевания головного мозга. Оплатой лечения занимается сам генерал. По данным SHOT, он направил уже около 2,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030757825.html
владимирская область
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_88d3793873c9f0fe40dd0130f8557706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимирская область, владимир, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Владимирская область, Владимир, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Отец Сырского находится при смерти

Брат главкома ВСУ Олег Сырский сообщил о плохом состоянии отца

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Олег Сырский, брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти.
"Оставьте его в покое", — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии отца.
По данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ Александр Сырский родом из Владимирской области, где жила его семья, в том числе брат.
Как сообщал ранее Telegram-канал SHOT, украинский генерал связался с родителями после сообщений о тяжелом состоянии отца. Первоначально он лечился во Владимире, однако местные врачи не смогли помочь, поэтому Александр Сырский отправил родителей в Московский регион. В итоге московские медики смогли стабилизировать состояние отца главкома, который страдает от заболевания головного мозга. Оплатой лечения занимается сам генерал. По данным SHOT, он направил уже около 2,5 миллиона рублей.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью
23 июля, 07:16
 
В миреВладимирская областьВладимирАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала