Отец Сырского находится при смерти

Олег Сырский, брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Олег Сырский, брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти."Оставьте его в покое", — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии отца.По данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ Александр Сырский родом из Владимирской области, где жила его семья, в том числе брат.Как сообщал ранее Telegram-канал SHOT, украинский генерал связался с родителями после сообщений о тяжелом состоянии отца. Первоначально он лечился во Владимире, однако местные врачи не смогли помочь, поэтому Александр Сырский отправил родителей в Московский регион. В итоге московские медики смогли стабилизировать состояние отца главкома, который страдает от заболевания головного мозга. Оплатой лечения занимается сам генерал. По данным SHOT, он направил уже около 2,5 миллиона рублей.
Брат главкома ВСУ Олег Сырский сообщил о плохом состоянии отца