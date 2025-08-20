https://ria.ru/20250820/syrskiy-2036468453.html

Отец Сырского находится при смерти

Отец Сырского находится при смерти - РИА Новости, 20.08.2025

Отец Сырского находится при смерти

Олег Сырский, брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:39:00+03:00

2025-08-20T11:39:00+03:00

2025-08-20T15:28:00+03:00

в мире

владимирская область

владимир

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Олег Сырский, брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти."Оставьте его в покое", — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии отца.По данным СМИ и открытых источников, главком ВСУ Александр Сырский родом из Владимирской области, где жила его семья, в том числе брат.Как сообщал ранее Telegram-канал SHOT, украинский генерал связался с родителями после сообщений о тяжелом состоянии отца. Первоначально он лечился во Владимире, однако местные врачи не смогли помочь, поэтому Александр Сырский отправил родителей в Московский регион. В итоге московские медики смогли стабилизировать состояние отца главкома, который страдает от заболевания головного мозга. Оплатой лечения занимается сам генерал. По данным SHOT, он направил уже около 2,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030757825.html

владимирская область

владимир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимирская область, владимир, александр сырский, вооруженные силы украины