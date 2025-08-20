https://ria.ru/20250820/svo-2036474617.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
специальная военная операция на украине
в мире
димитров
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
рубежное
красноармейск
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 405 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое ДНР и Филия Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства", - говорится в сводке Минобороны.
в мире, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, рубежное, красноармейск
