Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр" - РИА Новости, 20.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"

Украинские войска потеряли за сутки более 405 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2025

специальная военная операция на украине

в мире

димитров

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

рубежное

красноармейск

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 405 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое ДНР и Филия Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства", - говорится в сводке Минобороны.

Новости

