Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр" - РИА Новости, 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 20.08.2025 (обновлено: 12:15 20.08.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
специальная военная операция на украине
в мире
димитров
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
рубежное
красноармейск
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 405 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое ДНР и Филия Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства", - говорится в сводке Минобороны.
в мире, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, рубежное, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Димитров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Рубежное, Красноармейск
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"

Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 405 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое ДНР и Филия Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства", - говорится в сводке Минобороны.
