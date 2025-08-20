https://ria.ru/20250820/svo-2036474530.html

ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Группировка "Восток" уничтожила свыше 220 военнослужащих ВСУ , два танка и десять автомобилей, сообщило Минобороны РФ в среду."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, два танка, десять автомобилей, реактивную систему залпового огня западного производства, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.В российском военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Зеленый Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики.

