Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Востока"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 20.08.2025 (обновлено: 12:21 20.08.2025)
ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Востока"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Группировка "Восток" уничтожила свыше 220 военнослужащих ВСУ , два танка и десять автомобилей, сообщило Минобороны РФ в среду."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, два танка, десять автомобилей, реактивную систему залпового огня западного производства, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.В российском военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Зеленый Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Группировка "Восток" уничтожила свыше 220 военнослужащих ВСУ , два танка и десять автомобилей, сообщило Минобороны РФ в среду.
"Противник потерял свыше 220 военнослужащих, два танка, десять автомобилей, реактивную систему залпового огня западного производства, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Зеленый Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Российские военные освободили Сухецкое и Панковку в ДНР
12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
