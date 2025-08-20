https://ria.ru/20250820/sviter-2036429192.html

Дизайнер отметила рост спроса на свитер "СССР" после саммита на Аляске

Дизайнер отметила рост спроса на свитер "СССР" после саммита на Аляске - РИА Новости, 20.08.2025

Дизайнер отметила рост спроса на свитер "СССР" после саммита на Аляске

Спрос на свитер "СССР" от бренда SelSovet, в котором глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит на Аляске, многократно вырос за последние четыре дня,... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T06:31:00+03:00

2025-08-20T06:31:00+03:00

2025-08-20T06:40:00+03:00

россия

аляска

сша

сергей лавров

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035586479_0:307:1492:1146_1920x0_80_0_0_b708e1ac815bcc3000f46478e8787a66.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Спрос на свитер "СССР" от бренда SelSovet, в котором глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит на Аляске, многократно вырос за последние четыре дня, рассказала РИА Новости дизайнер и владелица бренда Екатерина Варлакова. "Да, конечно заметила... Есть такое слово у Сергея Викторовича хорошее - "многократно", - сообщила она, отвечая на вопрос, насколько вырос спрос на свитер за последние несколько дней. По ее словам, несмотря на рост популярности бренда, цены на продукцию останутся прежними. "Мы не платили за рекламную интеграцию, поэтому не собираемся поднимать цены", - пошутила Варлакова. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. С российской стороны во встрече участвовали Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Во вторник Лавров поделился, что американская сторона оценила свитер "СССР", в котором он прибыл на саммит.

https://ria.ru/20250815/sviter-2035599607.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, аляска, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп