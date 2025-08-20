Рейтинг@Mail.ru
Создатели свитера "СССР" работают над дизайном про Аляску - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/sviter-2036421742.html
Создатели свитера "СССР" работают над дизайном про Аляску
Создатели свитера "СССР" работают над дизайном про Аляску - РИА Новости, 20.08.2025
Создатели свитера "СССР" работают над дизайном про Аляску
Челябинский бренд одежды SelSovet, чей свитер "СССР" надел глава МИД России Сергей Лавров на Аляске, работает над новым изделием про этот штат США на фоне роста РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T04:38:00+03:00
2025-08-20T04:38:00+03:00
россия
аляска
сша
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035586479_0:307:1492:1146_1920x0_80_0_0_b708e1ac815bcc3000f46478e8787a66.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Челябинский бренд одежды SelSovet, чей свитер "СССР" надел глава МИД России Сергей Лавров на Аляске, работает над новым изделием про этот штат США на фоне роста популярности, рассказала РИА Новости дизайнер и владелица бренда Екатерина Варлакова. "Мы, конечно, разрабатываем про Аляску новое изделие", - поделилась она. При этом что это будет - такой же свитер или другая вещь - она не сообщила. По ее мнению, принт будет интересен клиентам. Она также добавила, что была в курсе официального заказа "средней" партии свитеров "СССР" от МИД РФ перед началом переговоров на Аляске: "Мы знали, что они (свитера - ред.) будут у сотрудников. Догадывались, что и шефу тоже дадут свитер". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250819/sviter-2036219102.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035586479_0:0:1529:1146_1920x0_80_0_0_f0150286d603891a9da96a5e80390215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аляска, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп
Россия, Аляска, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп
Создатели свитера "СССР" работают над дизайном про Аляску

Дизайнер Варлакова: в разработке находится дизайн изделия про Аляску

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Анкоридже
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Анкоридже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Челябинский бренд одежды SelSovet, чей свитер "СССР" надел глава МИД России Сергей Лавров на Аляске, работает над новым изделием про этот штат США на фоне роста популярности, рассказала РИА Новости дизайнер и владелица бренда Екатерина Варлакова.
"Мы, конечно, разрабатываем про Аляску новое изделие", - поделилась она.
При этом что это будет - такой же свитер или другая вещь - она не сообщила. По ее мнению, принт будет интересен клиентам.
Она также добавила, что была в курсе официального заказа "средней" партии свитеров "СССР" от МИД РФ перед началом переговоров на Аляске: "Мы знали, что они (свитера - ред.) будут у сотрудников. Догадывались, что и шефу тоже дадут свитер".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Прибытие Лаврова на Аляску - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Свитер "СССР", в котором Лавров был на Аляске, активно покупают в рассрочку
Вчера, 08:35
 
РоссияАляскаСШАСергей ЛавровВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала