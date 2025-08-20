https://ria.ru/20250820/sviter-2036421742.html

Создатели свитера "СССР" работают над дизайном про Аляску

Создатели свитера "СССР" работают над дизайном про Аляску

Челябинский бренд одежды SelSovet, чей свитер "СССР" надел глава МИД России Сергей Лавров на Аляске, работает над новым изделием про этот штат США на фоне роста РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Челябинский бренд одежды SelSovet, чей свитер "СССР" надел глава МИД России Сергей Лавров на Аляске, работает над новым изделием про этот штат США на фоне роста популярности, рассказала РИА Новости дизайнер и владелица бренда Екатерина Варлакова. "Мы, конечно, разрабатываем про Аляску новое изделие", - поделилась она. При этом что это будет - такой же свитер или другая вещь - она не сообщила. По ее мнению, принт будет интересен клиентам. Она также добавила, что была в курсе официального заказа "средней" партии свитеров "СССР" от МИД РФ перед началом переговоров на Аляске: "Мы знали, что они (свитера - ред.) будут у сотрудников. Догадывались, что и шефу тоже дадут свитер". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Новости

