"Была серьезная нехватка". С какой проблемой столкнулись бойцы в зоне СВО
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Офицер-подводник из Санкт-Петербурга Евгений Казмирчук уже больше двух лет помогает бойцам на фронте, а также вернувшимся домой с увечьями. За это время небольшая группа энтузиастов превратилась в полноценный благотворительный фонд. О том, какие трудности приходится преодолевать волонтерам, — в материале РИА Новости.
Военный госпиталь
Выпускник Военно-морского института радиоэлектроники имени А. С. Попова Евгений Казмирчук давно в отставке, занимался бизнесом.
"В июне 2023-го мне позвонил близкий товарищ — начальник одного из военных госпиталей города. Говорит: "Иваныч, нужна помощь! Ребят везут, а у нас не хватает ни расходников, ни вакцин, ни перевязочных материалов, — рассказывает он РИА Новости. — В госпитале также был зал для реабилитации, но требовались капитальный ремонт и оборудование".
© Фото предоставлено Евгением КазмирчукомЕвгений Казмирчук
© Фото предоставлено Евгением Казмирчуком
Первое, что пришло в голову, — написать в общий чат выпускников Военно-морского института. Откликнулись мгновенно. За несколько дней купили лекарства, тренажеры для реабилитации.
"Затем я создал волонтерскую группу в одном из мессенджеров и принялся обзванивать всех, кого знал, — продолжает волонтер. — К сожалению, часто сталкивался с равнодушием. Многие спрашивали: "А куда смотрит Министерство обороны?" Мой ответ был всегда один: "Давайте не искать виноватых и начнем с себя, ведь ребятам помочь надо именно сейчас".
Потом Евгений освоил Telegram и открыл канал "Помощь госпиталю", где и продолжает публиковать все финансовые отчеты.
Передний край
Летом 2023-го в госпитале оснастили зал ЛФК и массажный кабинет, установили лифт для колясочников, переоборудовали операционную.
© Фото предоставлено Евгением КазмирчукомРаспределение гуманитарной помощи
© Фото предоставлено Евгением Казмирчуком
"Чем больше я общался с врачами и ребятами, ездил встречать раненых, прибывающих в город, тем сильнее убеждался в том, что некоторые парни остаются инвалидами из-за недостаточной помощи на передовой, — объясняет ветеран ВМФ. — Там многого не хватало — от перевязочных материалов до эвакуационной техники".
И волонтер решил заняться поддержкой эвакуационных групп, врачей фронтовых госпиталей, а также доставкой в боевые подразделения качественных аптечек и вакцин.
"Купили "буханку", довели ее до ума, приобрели все необходимое для госпиталя первого эшелона в одном из городов ЛНР. Плюс генераторы, продукты. И вместе с другом Александром Живаевым повезли все это в зону СВО. Часть на той самой "буханке", часть — на микроавтобусе, — вспоминает Евгений. — С тех пор и колесим там, проехали от Белгорода до Запорожья".
© Фото предоставлено Евгением КазмирчукомПитерские волонтеры в зоне СВО
© Фото предоставлено Евгением Казмирчуком
Новые горизонты
Сарафанное радио работало, обращений было все больше — от подразделений, бойцов и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Еще один друг Евгения, Михаил Чудовский, привлек к сотрудничеству профессионального тренера, который на базе Ассоциации ветеранов дзюдо в Гостином Дворе два раза в неделю стал заниматься с бойцами-ампутантами. Кроме того, с ними дистанционно общался психолог, помогал избавиться от посттравматического стрессового расстройства.
"Но средств, которые собирали через друзей и телеграм-канал, уже не хватало, — говорит отставной офицер. — Некоторые бизнесмены, коммерческие фирмы и даже крупные предприятия предлагали посодействовать. Чтобы взаимодействовать с ними, нужно юридическое лицо. Поняли: пора оформлять благотворительный фонд".
© Фото предоставлено Евгением КазмирчукомЕвгений вместе с волонтерами и бойцами
© Фото предоставлено Евгением Казмирчуком
Благотворительный фонд
Название решили не менять: "Помощь госпиталю". К тому времени питерская команда сильно расширила поле деятельности — обеспечивали бойцов, лишившихся конечностей, протезами, современными инвалидными колясками.
"Оказывается, зарегистрировать фонд не так просто, — отмечает Евгений. — Полгода Минюст возвращал наши заявки под разными предлогами. Мы меняли юристов, переписывали устав — без результата. В итоге на нас все же обратили внимание и предложили официально оформиться на площадке Общественной палаты России".
© Фото предоставлено Евгением КазмирчукомЕвгений с трофейным оружием
© Фото предоставлено Евгением Казмирчуком
Торжественное открытие состоялось на днях в Москве. Теперь, с юридическим статусом и поддержкой на очень высоком уровне, все должно пойти более гладко, надеется Евгений.
А работы прибавится — волонтеры хотят создать реабилитационный центр как для военных, так и для гражданских.