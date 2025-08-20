https://ria.ru/20250820/spasskaya-2036462655.html

Чемезов рассказал о предстоящем фестивале "Спасская башня"

Чемезов рассказал о предстоящем фестивале "Спасская башня" - РИА Новости, 20.08.2025

Чемезов рассказал о предстоящем фестивале "Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" объединит лучшие российские и зарубежные военные оркестры и самобытные фольклорные коллективы,... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:17:00+03:00

2025-08-20T11:17:00+03:00

2025-08-20T11:17:00+03:00

россия

сергей чемезов

ростех

рособоронэкспорт

александр михеев

москва

буркина-фасо

транснефть

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" объединит лучшие российские и зарубежные военные оркестры и самобытные фольклорные коллективы, внесет большой вклад в развитие патриотизма и культурной дипломатии, заявил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдёт с 22 августа по 31 августа на Красной площади в Москве. "Спасская башня" - один из самых масштабных культурных проектов столицы, который объединяет лучшие российские и зарубежные военные оркестры, подразделения почётной охраны глав государств и самобытные фольклорные коллективы. В наше непростое время фестиваль вносит большой вклад в развитие патриотизма и культурной дипломатии, способствует укреплению дружеских связей и взаимопонимания между странами и народами", - сказал Чемезов, слова которого цитирует пресс-служба фестиваля. Он отметил, что неоценимый вклад в развитие "Спасской башни" вносят "Ростех", при поддержке которого фестиваль проходит с 2007 года, а также генеральный спонсор "Рособоронэкспорт" и генеральный партнёр "Транснефть". По своему масштабу, наполнению и зрелищности фестиваль не имеет аналогов. Ежегодно "Спасская башня" подтверждает свой статус крупнейшего международного культурного проекта России, который по праву входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. За 16 лет в фестивале приняли участие более 200 коллективов их 59 стран, а зрителями вечерних представлений на Красной площади стали более 900 000 человек. В 2025 году Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" посвящён 80-летию победы в Великой Отечественной войне и защитникам отечества. Для каждого фестиваля определяется тематическая доминанта, которой подчинён не только режиссёрский сценарий, но и подбор музыкальных произведений для выступлений участников и сводного оркестра. "Этот грандиозный праздник, проводимый в самом сердце России, вновь объединит лучшие военные оркестры и творческие коллективы мира. "Спасская башня" давно стала символом силы искусства, верности традициям и культурному единству народов. Выступления музыкантов из десятков стран у стен Кремля - яркое свидетельство неразрывной связи России с мировым сообществом, торжества гуманизма и взаимного уважения", - сказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. В 2025 году Российская Федерация на фестивале представлена лучшими оркестрами силовых ведомств: Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Участниками фестиваля стали иностранные коллективы из разных уголков мира: из Буркина-Фасо, Итальянской Республики, Монголии, Объединённых Арабских Эмиратов, Республики Беларусь, Республики Зимбабве, Республики Казахстан, Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), Федеративной Демократической Республики Эфиопии. Кроме представлений на Красной площади, в программу мероприятий фестиваля входит много дополнительных событий и специальных проектов. Среди них: концерт-приветствие участников фестиваля на ВДНХ, выступление коллективов в парках Москвы и на Манежной площади. Важной частью фестиваля является благотворительная программа, её особый акцент - семьи военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Фестиваль "Спасская башня" - это серия ежевечерних представлений в самом сердце российской столицы, каждое из которых является театрализованно-музыкальным действом, состоящим из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра, насчитывающего ежегодно более 1500 музыкантов из разных стран мира.

россия, сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт, александр михеев, москва, буркина-фасо, транснефть