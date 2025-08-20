https://ria.ru/20250820/spasskaya-2036462655.html
Чемезов рассказал о предстоящем фестивале "Спасская башня"
Чемезов рассказал о предстоящем фестивале "Спасская башня" - РИА Новости, 20.08.2025
Чемезов рассказал о предстоящем фестивале "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" объединит лучшие российские и зарубежные военные оркестры и самобытные фольклорные коллективы,... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:17:00+03:00
2025-08-20T11:17:00+03:00
2025-08-20T11:17:00+03:00
россия
сергей чемезов
ростех
рособоронэкспорт
александр михеев
москва
буркина-фасо
транснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476756_0:24:2990:1706_1920x0_80_0_0_254140392ce47a103d20b2b223841a43.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" объединит лучшие российские и зарубежные военные оркестры и самобытные фольклорные коллективы, внесет большой вклад в развитие патриотизма и культурной дипломатии, заявил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдёт с 22 августа по 31 августа на Красной площади в Москве. "Спасская башня" - один из самых масштабных культурных проектов столицы, который объединяет лучшие российские и зарубежные военные оркестры, подразделения почётной охраны глав государств и самобытные фольклорные коллективы. В наше непростое время фестиваль вносит большой вклад в развитие патриотизма и культурной дипломатии, способствует укреплению дружеских связей и взаимопонимания между странами и народами", - сказал Чемезов, слова которого цитирует пресс-служба фестиваля. Он отметил, что неоценимый вклад в развитие "Спасской башни" вносят "Ростех", при поддержке которого фестиваль проходит с 2007 года, а также генеральный спонсор "Рособоронэкспорт" и генеральный партнёр "Транснефть". По своему масштабу, наполнению и зрелищности фестиваль не имеет аналогов. Ежегодно "Спасская башня" подтверждает свой статус крупнейшего международного культурного проекта России, который по праву входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. За 16 лет в фестивале приняли участие более 200 коллективов их 59 стран, а зрителями вечерних представлений на Красной площади стали более 900 000 человек. В 2025 году Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" посвящён 80-летию победы в Великой Отечественной войне и защитникам отечества. Для каждого фестиваля определяется тематическая доминанта, которой подчинён не только режиссёрский сценарий, но и подбор музыкальных произведений для выступлений участников и сводного оркестра. "Этот грандиозный праздник, проводимый в самом сердце России, вновь объединит лучшие военные оркестры и творческие коллективы мира. "Спасская башня" давно стала символом силы искусства, верности традициям и культурному единству народов. Выступления музыкантов из десятков стран у стен Кремля - яркое свидетельство неразрывной связи России с мировым сообществом, торжества гуманизма и взаимного уважения", - сказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. В 2025 году Российская Федерация на фестивале представлена лучшими оркестрами силовых ведомств: Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Участниками фестиваля стали иностранные коллективы из разных уголков мира: из Буркина-Фасо, Итальянской Республики, Монголии, Объединённых Арабских Эмиратов, Республики Беларусь, Республики Зимбабве, Республики Казахстан, Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), Федеративной Демократической Республики Эфиопии. Кроме представлений на Красной площади, в программу мероприятий фестиваля входит много дополнительных событий и специальных проектов. Среди них: концерт-приветствие участников фестиваля на ВДНХ, выступление коллективов в парках Москвы и на Манежной площади. Важной частью фестиваля является благотворительная программа, её особый акцент - семьи военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Фестиваль "Спасская башня" - это серия ежевечерних представлений в самом сердце российской столицы, каждое из которых является театрализованно-музыкальным действом, состоящим из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра, насчитывающего ежегодно более 1500 музыкантов из разных стран мира.
https://ria.ru/20250218/moskva-1999993604.html
https://ria.ru/20250816/moskva-2035797154.html
https://ria.ru/20250820/pekin-2036431678.html
россия
москва
буркина-фасо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476756_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_6b096447fd6eaecc4ef8014dc21006a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт, александр михеев, москва, буркина-фасо, транснефть
Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Рособоронэкспорт, Александр Михеев, Москва, Буркина-Фасо, Транснефть
Чемезов рассказал о предстоящем фестивале "Спасская башня"
Чемезов: "Спасская башня" объединит военные оркестры и фольклорные коллективы
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" объединит лучшие российские и зарубежные военные оркестры и самобытные фольклорные коллективы, внесет большой вклад в развитие патриотизма и культурной дипломатии, заявил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдёт с 22 августа по 31 августа на Красной площади в Москве
.
"Спасская башня" - один из самых масштабных культурных проектов столицы, который объединяет лучшие российские и зарубежные военные оркестры, подразделения почётной охраны глав государств и самобытные фольклорные коллективы. В наше непростое время фестиваль вносит большой вклад в развитие патриотизма и культурной дипломатии, способствует укреплению дружеских связей и взаимопонимания между странами и народами", - сказал Чемезов
, слова которого цитирует пресс-служба фестиваля.
Он отметил, что неоценимый вклад в развитие "Спасской башни" вносят "Ростех
", при поддержке которого фестиваль проходит с 2007 года, а также генеральный спонсор "Рособоронэкспорт
" и генеральный партнёр "Транснефть
".
По своему масштабу, наполнению и зрелищности фестиваль не имеет аналогов. Ежегодно "Спасская башня" подтверждает свой статус крупнейшего международного культурного проекта России
, который по праву входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.
За 16 лет в фестивале приняли участие более 200 коллективов их 59 стран, а зрителями вечерних представлений на Красной площади стали более 900 000 человек.
В 2025 году Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" посвящён 80-летию победы в Великой Отечественной войне и защитникам отечества. Для каждого фестиваля определяется тематическая доминанта, которой подчинён не только режиссёрский сценарий, но и подбор музыкальных произведений для выступлений участников и сводного оркестра.
"Этот грандиозный праздник, проводимый в самом сердце России, вновь объединит лучшие военные оркестры и творческие коллективы мира. "Спасская башня" давно стала символом силы искусства, верности традициям и культурному единству народов. Выступления музыкантов из десятков стран у стен Кремля - яркое свидетельство неразрывной связи России с мировым сообществом, торжества гуманизма и взаимного уважения", - сказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев
.
В 2025 году Российская Федерация на фестивале представлена лучшими оркестрами силовых ведомств: Минобороны, МЧС
, ФСБ
, ФСО и Росгвардии
. Участниками фестиваля стали иностранные коллективы из разных уголков мира: из Буркина-Фасо
, Итальянской Республики, Монголии
, Объединённых Арабских Эмиратов, Республики Беларусь, Республики Зимбабве, Республики Казахстан, Республики Сербской
(в составе Боснии и Герцеговины
), Федеративной Демократической Республики Эфиопии.
Кроме представлений на Красной площади, в программу мероприятий фестиваля входит много дополнительных событий и специальных проектов. Среди них: концерт-приветствие участников фестиваля на ВДНХ, выступление коллективов в парках Москвы и на Манежной площади.
Важной частью фестиваля является благотворительная программа, её особый акцент - семьи военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Фестиваль "Спасская башня" - это серия ежевечерних представлений в самом сердце российской столицы, каждое из которых является театрализованно-музыкальным действом, состоящим из пролога, сольных номеров коллективов-участников, эпилога и финального выступления сводного оркестра, насчитывающего ежегодно более 1500 музыкантов из разных стран мира.