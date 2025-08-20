Рейтинг@Mail.ru
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сербии
13:31 20.08.2025 (обновлено: 18:31 20.08.2025)
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сербии
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сербии
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В городе Белграде (Республика Сербия) подвели итоги Международной юниорской географической олимпиады (International Junior Geography Olympiad). Российские школьники, принимавшие участие в турнире в очном формате, завоевали шесть медалей", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, это лучший результат по количеству и достоинству наград среди стран-участниц. Так, россияне завоевали две золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. "Благодарим российскую сборную и всех приблизивших эти победы – учителей, наставников, родителей. Вы показали, что из системного, ежедневного труда и упорства вырастают результаты мирового масштаба", - сказал вице-премьер. Школьников также поздравил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Отличный результат нашей сборной на международной арене – это закономерный итог труда и таланта. Эта победа – общая", - отметил министр. Уточняется, что всего на олимпиаде было вручено три золотые, шесть серебряных и двенадцать бронзовых наград. В неофициальном командном зачете сборная России заняла первое место. Международная географическая олимпиада среди юниоров (школьников в возрасте 12–15 лет) проводилась впервые.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В городе Белграде (Республика Сербия) подвели итоги Международной юниорской географической олимпиады (International Junior Geography Olympiad). Российские школьники, принимавшие участие в турнире в очном формате, завоевали шесть медалей", - говорится в сообщении.
Российские школьники завоевали восемь медалей на выставке в Японии
8 августа, 15:00
Российские школьники завоевали восемь медалей на выставке в Японии
8 августа, 15:00
По словам Чернышенко, это лучший результат по количеству и достоинству наград среди стран-участниц. Так, россияне завоевали две золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
"Благодарим российскую сборную и всех приблизивших эти победы – учителей, наставников, родителей. Вы показали, что из системного, ежедневного труда и упорства вырастают результаты мирового масштаба", - сказал вице-премьер.
Школьников также поздравил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Отличный результат нашей сборной на международной арене – это закономерный итог труда и таланта. Эта победа – общая", - отметил министр.
Уточняется, что всего на олимпиаде было вручено три золотые, шесть серебряных и двенадцать бронзовых наград. В неофициальном командном зачете сборная России заняла первое место. Международная географическая олимпиада среди юниоров (школьников в возрасте 12–15 лет) проводилась впервые.
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае
8 августа, 12:04
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае
8 августа, 12:04
 
