Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сербии
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В городе Белграде (Республика Сербия) подвели итоги Международной юниорской географической олимпиады (International Junior Geography Olympiad). Российские школьники, принимавшие участие в турнире в очном формате, завоевали шесть медалей", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, это лучший результат по количеству и достоинству наград среди стран-участниц. Так, россияне завоевали две золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
"Благодарим российскую сборную и всех приблизивших эти победы – учителей, наставников, родителей. Вы показали, что из системного, ежедневного труда и упорства вырастают результаты мирового масштаба", - сказал вице-премьер.
Школьников также поздравил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Отличный результат нашей сборной на международной арене – это закономерный итог труда и таланта. Эта победа – общая", - отметил министр.
Уточняется, что всего на олимпиаде было вручено три золотые, шесть серебряных и двенадцать бронзовых наград. В неофициальном командном зачете сборная России заняла первое место. Международная географическая олимпиада среди юниоров (школьников в возрасте 12–15 лет) проводилась впервые.
