В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру - РИА Новости, 20.08.2025

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

Извержение вулкана Семеру, расположенного на востоке индонезийского острова Ява, произошло в среду утром, вулкан выбросил столб пепла высотой 800 метров,... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T13:21:00+03:00

в мире

ява (остров)

ДЖАКАРТА, 20 авг — РИА Новости. Извержение вулкана Семеру, расположенного на востоке индонезийского острова Ява, произошло в среду утром, вулкан выбросил столб пепла высотой 800 метров, передает индонезийское агентство ANTARA. "Извержение вулкана Семеру произошло в среду в 7.21 утра по местному времени (3.21 мск - ред.). Высота столба пепла наблюдалась на высоте около 800 метров над вершиной, или 4476 метров над уровнем моря", — сообщил в среду сотрудник наблюдательного пункта у вулкана Семеру Сигит Риан Альфиан. По данным официальных лиц, гора высотой 3676 метров извергалась трижды за предшествующие 24 часа. Однако визуальные наблюдения за этими извержениями не проводились из-за тумана. Альфиан сообщил, что вулкан Семеру остаётся в состоянии тревоги (уровень II). В связи с этим национальный Центр вулканологии и снижения геологической опасности выпустил ряд рекомендаций, в том числе запретить населению заниматься какой-либо деятельностью в юго-восточном секторе от вершины вулкана. Центр также призвал население сохранять бдительность в связи с возможностью образования лавовых лавин и потоков холодной лавы вдоль рек и долин, берущих начало на вершине вулкана Семеру.

