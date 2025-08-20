https://ria.ru/20250820/rpk-2036410558.html

СМИ: семьи жертв терактов РПК выступили против освобождения Оджалана

СМИ: семьи жертв терактов РПК выступили против освобождения Оджалана - РИА Новости, 20.08.2025

СМИ: семьи жертв терактов РПК выступили против освобождения Оджалана

Семьи жертв терактов "Рабочей партии Курдистана" и пострадавшие от действий боевиков выступили против освобождения из тюрьмы лидера группировки Абдуллаха... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T01:07:00+03:00

2025-08-20T01:07:00+03:00

2025-08-20T01:07:00+03:00

в мире

турция

юар

мраморное море

абдуллах оджалан

рабочая партия курдистана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143237/57/1432375783_0:206:2000:1331_1920x0_80_0_0_97f46a2b01b2d8d05be2e57274de1642.jpg

СТАМБУЛ, 20 авг - РИА Новости. Семьи жертв терактов "Рабочей партии Курдистана" и пострадавшие от действий боевиков выступили против освобождения из тюрьмы лидера группировки Абдуллаха Оджалана, сообщила в ночь на среду газета Nefes. Во вторник состоялось четвертое заседание "Комиссии национальной солидарности, братства и демократии". Основной задачей комиссии, состоящей из 48 депутатов, является разработка законов по урегулированию юридического статуса боевиков признанной террористической в Турции "Рабочей партии Курдистана" после ее разоружения. На заседание были приглашены пострадавшие от действий боевиков РПК, семьи погибших в результате терактов, а также "Матери Диярбакыра" - объединение женщин, чьи дети были похищены РПК или завлечены в ряды группировки. "Руководитель Ассоциации инвалидов войны, вдов и сирот Мустафа Ышык и глава Фонда TUGŞAV Локман Айлар на заседании комиссии выразили поддержку процессу "Турции без террора" (урегулированию с РПК - ред.), но подчеркнули, что Абдуллаха Оджалана нельзя выпускать на свободу, террористы группировки не могут оставаться безнаказанными", - сообщила газета. Спикер парламента Нуман Куртулмуш в свою очередь заявил на заседании, что власти не собираются идти на торг с РПК в вопросах ее разоружения. Проправительственная газета Turkiye ранее сообщила, что задачей комиссии станет выработка первого в истории Турции законопроекта о разоружении группировок одновременно с процессом сдачи оружия боевиками РПК. Комиссия будет принимать предложения НПО, юристов, ученых, чиновников, участвовавших в процессе урегулирования с РПК ранее. Согласно законопроекту, следствие в отношении сдавшего оружие члена РПК будет закрыто, его не будут судить за членство в террористической группировке, но если он успел совершить другое преступление, то суд продолжится. Члены РПК продолжат процесс сдачи оружия лишь после внесения изменений в турецкое законодательство, заявил в июле один из высокопоставленных командиров группировки Джемиль Байык. По словам Байыка, без изменения турецкого законодательства вместо РПК возникнут небольшие группировки, которые продолжат вооруженную борьбу, необходима отмена "дискриминационных" законов. Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции РПК начался 11 июля в иракском городе Сулеймание, около 30 боевиков сожгли оружие в ходе церемонии, сообщал ранее турецкий источник РИА Новости. Правительство Турции рассчитывает, что инициатива по разоружению РПК официально положит конец многолетнему конфликту. Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно двумя тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран. РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://ria.ru/20250720/rpk-2030313777.html

https://ria.ru/20250513/smi-2016640905.html

https://ria.ru/20250227/kurdy-2002045567.html

турция

юар

мраморное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, юар, мраморное море, абдуллах оджалан, рабочая партия курдистана