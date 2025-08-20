В ГД предложили ввести в школах специальный модуль по устной речи

Рейтинг@Mail.ru
14:34 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/rossiya-2036510224.html
2025-08-20T14:34:00+03:00
2025-08-20T14:34:00+03:00
общество
госдума рф
образование
россия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Владимир Плякин и Дмитрий Певцов направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести в школах специальный модуль по обучению детей культуре устной речи в рамках внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования детей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения специального модуля, условно обозначенного как "Говорить по-русски красиво", в качестве вариативного компонента образовательной программы, во внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования детей", - сказано в документе. Подчеркивается, что предлагаемый модуль может включать в себя основы риторики, культуры устного высказывания, дебатов, логики аргументации, техники публичного выступления, ведения тематических споров, а также развитие критического мышления и коммуникативной компетентности. Особое внимание предполагается уделить формированию у школьников устойчивой речевой культуры, умений строить доказательные высказывания и взаимодействовать с аудиторией в конструктивном ключе. "В этой связи просим министерство просвещения Российской Федерации рассмотреть возможность поддержки разработки примерной программы соответствующего модуля с участием специалистов в области педагогики, филологии, логики и психологии", - говорится в документе. Уточняется, что системное внедрение таких форм работы будет способствовать не только повышению уровня речевой культуры и аргументационных умений школьников, но и укреплению позиций русского языка как основы мышления, коммуникации и национальной идентичности. "Также представляется необходимым направить в субъекты Российской Федерации информационное письмо с рекомендацией рассмотреть включение указанного модуля в региональные программы воспитания, внеурочной и дополнительной деятельности, а также в качестве элемента подготовки обучающихся к итоговой аттестации и олимпиадам", - сказано в документе.
общество, госдума рф, образование, россия
Общество, Госдума РФ, Образование, Россия
Лестница в здании Государственной думы России
Лестница в здании Государственной думы России. Архивное фото
