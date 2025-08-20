https://ria.ru/20250820/rossiya-2036510224.html

В ГД предложили ввести в школах специальный модуль по устной речи

В ГД предложили ввести в школах специальный модуль по устной речи - РИА Новости, 20.08.2025

В ГД предложили ввести в школах специальный модуль по устной речи

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Владимир Плякин и Дмитрий Певцов направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:34:00+03:00

2025-08-20T14:34:00+03:00

2025-08-20T14:34:00+03:00

общество

госдума рф

образование

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978339870_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_a614c701d25ce3604173bf7ed6d9f27d.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Владимир Плякин и Дмитрий Певцов направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести в школах специальный модуль по обучению детей культуре устной речи в рамках внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования детей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения специального модуля, условно обозначенного как "Говорить по-русски красиво", в качестве вариативного компонента образовательной программы, во внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования детей", - сказано в документе. Подчеркивается, что предлагаемый модуль может включать в себя основы риторики, культуры устного высказывания, дебатов, логики аргументации, техники публичного выступления, ведения тематических споров, а также развитие критического мышления и коммуникативной компетентности. Особое внимание предполагается уделить формированию у школьников устойчивой речевой культуры, умений строить доказательные высказывания и взаимодействовать с аудиторией в конструктивном ключе. "В этой связи просим министерство просвещения Российской Федерации рассмотреть возможность поддержки разработки примерной программы соответствующего модуля с участием специалистов в области педагогики, филологии, логики и психологии", - говорится в документе. Уточняется, что системное внедрение таких форм работы будет способствовать не только повышению уровня речевой культуры и аргументационных умений школьников, но и укреплению позиций русского языка как основы мышления, коммуникации и национальной идентичности. "Также представляется необходимым направить в субъекты Российской Федерации информационное письмо с рекомендацией рассмотреть включение указанного модуля в региональные программы воспитания, внеурочной и дополнительной деятельности, а также в качестве элемента подготовки обучающихся к итоговой аттестации и олимпиадам", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250704/otsenki-2027252418.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, образование, россия