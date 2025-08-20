Рейтинг@Mail.ru
Южнокорейская писательница рассказала о своей поездке в Россию
09:22 20.08.2025
Южнокорейская писательница рассказала о своей поездке в Россию
Южнокорейская писательница рассказала о своей поездке в Россию
Россия очень приветливая, как и русские люди, несмотря на то, что на Западе считают иначе, рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости южнокорейская писательница Ким Чухе, чьи книги за последний год приобрели широкую популярность в России.
2025-08-20T09:22:00+03:00
2025-08-20T09:22:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия очень приветливая, как и русские люди, несмотря на то, что на Западе считают иначе, рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости южнокорейская писательница Ким Чухе, чьи книги за последний год приобрели широкую популярность в России. В августе этого года Ким Чухе побывала в Санкт-Петербурге и Москве, где встретилась с читателями и презентовала свою новую книгу "Город ночных птиц". "На Западе есть представление, что Россия – очень суровая страна, но для меня Россия кажется очень приветливой", - поделилась своими впечатлениями о стране популярная южнокорейская писательница. Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о своем любимом месте в Москве, писательница рассказала, что ей очень нравится памятник Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки. "Здесь, на статуе Достоевского, всегда сидит много голубей. Птицы чувствуют себя очень комфортно. Я сама живу в Лондоне, и там на зданиях устанавливают шипы, чтобы отпугнуть птиц. На Западе есть представление, что Россия - очень суровая страна, но для меня Россия кажется очень приветливой, когда я вижу подобные картины. Также и россияне очень приветливы, ведь они позволяют всему свободно жить", - отметила Ким Чухе. В 2024 году дебютный роман Ким Чухе "Звери малой земли", рассказывающий о периоде японской оккупации в Корее, был издан в России. Второй роман "Город ночных птиц" готовится к публикации уже в ноябре-декабре этого года, рассказали РИА Новости в издательстве Inspiria. Действие второго романа автора - "Город ночных птиц" - разворачивается в России. Книга расскажет о жизни русской балерины Наташи и трудностях карьеры в русском балете. В прошлом году, после того как ее произведение получило признание у российской аудитории, писательница удостоилась международной литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература". Это крупнейшая литературная премия в России, учрежденная государственным мемориальным и природным заповедником "Музей-усадьба Льва Николаевича Толстого" и компанией Samsung Electronics. По словам Ким Чухе, в Санкт-Петербурге ее любимым местом является Летний сад, именно там она впервые за долгое время смогла найти умиротворение. "После получения премии "Ясная поляна" я путешествую по всему миру, рассказывая людям о своих книгах. Я, конечно, понимаю, что это большая честь и у меня, возможно, больше никогда не будет такой возможности, и я очень усердно работала ради этого. Тем не менее, за все это время у меня даже не было времени почувствовать себя "свободной". И в этот раз, гуляя по Летнему саду, я почувствовала себя искренне счастливой", - подчеркнула писательница. ​
Южнокорейская писательница рассказала о своей поездке в Россию

Ким Чухе: несмотря на представления Запада, Россия кажется очень приветливой

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия очень приветливая, как и русские люди, несмотря на то, что на Западе считают иначе, рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости южнокорейская писательница Ким Чухе, чьи книги за последний год приобрели широкую популярность в России.
В августе этого года Ким Чухе побывала в Санкт-Петербурге и Москве, где встретилась с читателями и презентовала свою новую книгу "Город ночных птиц".
"На Западе есть представление, что Россия – очень суровая страна, но для меня Россия кажется очень приветливой", - поделилась своими впечатлениями о стране популярная южнокорейская писательница.
Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о своем любимом месте в Москве, писательница рассказала, что ей очень нравится памятник Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки.
"Здесь, на статуе Достоевского, всегда сидит много голубей. Птицы чувствуют себя очень комфортно. Я сама живу в Лондоне, и там на зданиях устанавливают шипы, чтобы отпугнуть птиц. На Западе есть представление, что Россия - очень суровая страна, но для меня Россия кажется очень приветливой, когда я вижу подобные картины. Также и россияне очень приветливы, ведь они позволяют всему свободно жить", - отметила Ким Чухе.
В 2024 году дебютный роман Ким Чухе "Звери малой земли", рассказывающий о периоде японской оккупации в Корее, был издан в России. Второй роман "Город ночных птиц" готовится к публикации уже в ноябре-декабре этого года, рассказали РИА Новости в издательстве Inspiria. Действие второго романа автора - "Город ночных птиц" - разворачивается в России. Книга расскажет о жизни русской балерины Наташи и трудностях карьеры в русском балете.
В прошлом году, после того как ее произведение получило признание у российской аудитории, писательница удостоилась международной литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература". Это крупнейшая литературная премия в России, учрежденная государственным мемориальным и природным заповедником "Музей-усадьба Льва Николаевича Толстого" и компанией Samsung Electronics.
По словам Ким Чухе, в Санкт-Петербурге ее любимым местом является Летний сад, именно там она впервые за долгое время смогла найти умиротворение.
"После получения премии "Ясная поляна" я путешествую по всему миру, рассказывая людям о своих книгах. Я, конечно, понимаю, что это большая честь и у меня, возможно, больше никогда не будет такой возможности, и я очень усердно работала ради этого. Тем не менее, за все это время у меня даже не было времени почувствовать себя "свободной". И в этот раз, гуляя по Летнему саду, я почувствовала себя искренне счастливой", - подчеркнула писательница. ​
