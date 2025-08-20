Рейтинг@Mail.ru
Турецкие СМИ назвали Путина победителем мировых процессов - РИА Новости, 20.08.2025
11:31 20.08.2025
Турецкие СМИ назвали Путина победителем мировых процессов
Приземление президента РФ Владимира Путина на военной базе США на Аляске символизирует его возвращение к мировому лидерству, он является победителем... РИА Новости, 20.08.2025
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
АНКАРА, 20 авг - РИА Новости. Приземление президента РФ Владимира Путина на военной базе США на Аляске символизирует его возвращение к мировому лидерству, он является победителем происходящих процессов, пишет в среду турецкая газета Hürriyet. "Самый большой победитель в этом процессе - Путин... Как только он (его самолёт - ред.) приземлился на американской базе на Аляске, он одновременно вернулся к мировому лидерству. Сев за стол переговоров на равных с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом, Путин дал понять всему миру о своем участии в мировых процессах. Россия, находящаяся под санкциями, снова вернулась на мировую арену", - пишет издание. Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин
Турецкие СМИ назвали Путина победителем мировых процессов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом на Аляске. Архивное фото
АНКАРА, 20 авг - РИА Новости. Приземление президента РФ Владимира Путина на военной базе США на Аляске символизирует его возвращение к мировому лидерству, он является победителем происходящих процессов, пишет в среду турецкая газета Hürriyet.
"Самый большой победитель в этом процессе - Путин... Как только он (его самолёт - ред.) приземлился на американской базе на Аляске, он одновременно вернулся к мировому лидерству. Сев за стол переговоров на равных с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом, Путин дал понять всему миру о своем участии в мировых процессах. Россия, находящаяся под санкциями, снова вернулась на мировую арену", - пишет издание.
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Трамп заявил, что без взаимопонимания с Путиным США были бы в опасности
В миреРоссияСШААляскаВладимир Путин
 
 
