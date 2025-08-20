https://ria.ru/20250820/putin-2036467377.html

Турецкие СМИ назвали Путина победителем мировых процессов

Турецкие СМИ назвали Путина победителем мировых процессов - РИА Новости, 20.08.2025

Турецкие СМИ назвали Путина победителем мировых процессов

Приземление президента РФ Владимира Путина на военной базе США на Аляске символизирует его возвращение к мировому лидерству, он является победителем... РИА Новости, 20.08.2025

АНКАРА, 20 авг - РИА Новости. Приземление президента РФ Владимира Путина на военной базе США на Аляске символизирует его возвращение к мировому лидерству, он является победителем происходящих процессов, пишет в среду турецкая газета Hürriyet. "Самый большой победитель в этом процессе - Путин... Как только он (его самолёт - ред.) приземлился на американской базе на Аляске, он одновременно вернулся к мировому лидерству. Сев за стол переговоров на равных с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом, Путин дал понять всему миру о своем участии в мировых процессах. Россия, находящаяся под санкциями, снова вернулась на мировую арену", - пишет издание. Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

