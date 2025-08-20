Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
ВС РФ освободили Сухецкое, Панковку и Новогеоргиевку в зоне СВО
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Подразделения группировки "Центр" освободили Сухецкое и Панковку в ДНР
Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" за сутки:
- более 405 человек;
- две боевые бронированные машины;
- семь автомобилей;
- три артиллерийских орудия.
Также группировка "Восток" освободила населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Бойцы уничтожили за сутки:
Подразделения группировки "Восток" освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области
- свыше 220 украинских военных;
- два танка;
- десять автомобилей;
- реактивную систему залпового огня западного производства;
- орудие полевой артиллерии;
- две станции радиоэлектронной борьбы.
