https://ria.ru/20250820/punkt-2036483564.html

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 20.08.2025

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T12:43:00+03:00

2025-08-20T12:43:00+03:00

2025-08-20T14:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830434_0:100:2397:1448_1920x0_80_0_0_008cba0bd42acb05a7cef078a5e33292.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" за сутки:Также группировка "Восток" освободила населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Бойцы уничтожили за сутки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность