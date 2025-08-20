Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 20.08.2025 (обновлено: 14:07 20.08.2025)
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 20.08.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.08.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" за сутки:Также группировка "Восток" освободила населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Бойцы уничтожили за сутки:
днепропетровская область
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" за сутки:
  • более 405 человек;
  • две боевые бронированные машины;
  • семь автомобилей;
  • три артиллерийских орудия.
Также группировка "Восток" освободила населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Бойцы уничтожили за сутки:
  • свыше 220 украинских военных;
  • два танка;
  • десять автомобилей;
  • реактивную систему залпового огня западного производства;
  • орудие полевой артиллерии;
  • две станции радиоэлектронной борьбы.
