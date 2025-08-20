https://ria.ru/20250820/proverka-2036604650.html
Прокуратура проверит инцидент с комой у пассажирки поезда из Волгограда
Прокуратура проверит инцидент с комой у пассажирки поезда из Волгограда
ВОЛГОГРАД, 20 авг - РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажирка поезда Волгоград-Москва почувствовала себя плохо, сообщает в среду пресс-служба ведомства; по данным СМИ, женщина в столичной больнице в состоянии комы. "Волгоградской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия с пассажиркой поезда сообщением Волгоград-Москва, состояние здоровья которой ухудшилось в пути следования. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении ведомства. В среду Telegram-канал "Осторожно новости" сообщил, что пассажирке поезда Волгоград-Москва в дороге стало плохо, она потеряла сознание. Как утверждается, были вызваны медики, они прибыли утром в Липецке и, по утверждению издания, подумали, что женщина спит. В Москве из поезда пассажирку без сознания вынесла ее дочь, говорится в публикации. Сейчас, до данным Telegram-канала, женщина в больнице в состоянии комы.
