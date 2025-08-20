https://ria.ru/20250820/proekt-2036501933.html

Уникальный проект московского школьника отправят на орбиту

Уникальный проект московского школьника отправят на орбиту - РИА Новости, 20.08.2025

Уникальный проект московского школьника отправят на орбиту

Уникальная микробиосистема, проект 14-летнего Данилы Соловья из центра экологического образования Московского дворца пионеров, отправится на орбиту в среду на... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:06:00+03:00

2025-08-20T14:06:00+03:00

2025-08-20T14:06:00+03:00

хорошие новости

москва

байконур (город)

земля

сергей собянин

московский дворец пионеров

российская академия наук

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036501094_0:40:1600:940_1920x0_80_0_0_af6e4d36201ac3e5d46aef0c3b65f3e2.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Уникальная микробиосистема, проект 14-летнего Данилы Соловья из центра экологического образования Московского дворца пионеров, отправится на орбиту в среду на борту биоспутника "Бион-М" №2, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>В среду с космодрома Байконур стартует ракета "Союз-2.1б" и выведет на орбиту спутник "Бион-М" №2. Старт намечен на 20.13 мск. На борту спутника отправятся в космос 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полёт аппарата рассчитан на 30 суток. "Сегодня на орбиту отправится уникальная микробиосистема, которую разработал 14-летний Данила Соловей из центра экологического образования Московского дворца пионеров. Его работу заметили специалисты института медико-биологических проблем Российской академии наук", - написал Собянин. Он уточнил, что в специальном модуле больше двух месяцев живут муравьи и мокрицы, а теперь учёные проверят, как они адаптируются к невесомости на борту биоспутника "Бион-М" №2. Когда капсула вернётся на Землю, исследователи сравнят космический образец с тем, что остался у Данилы. Особое внимание уделят анализу муравьиных ходов в гелевой среде — учёные проверят, отличаются ли туннели, прорытые в невесомости, от земных. Они также изучат, как изменилось поведение насекомых, их репродуктивные функции и взаимодействие между видами. "Такой проект — первый шаг к созданию замкнутых экосистем для будущих лунных баз", - добавил мэр.

https://ria.ru/20250820/serbiya-2036493447.html

https://ria.ru/20250808/vystavka-2034156779.html

москва

байконур (город)

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, байконур (город), земля, сергей собянин, московский дворец пионеров, российская академия наук, общество