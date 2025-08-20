Рейтинг@Mail.ru
Уникальный проект московского школьника отправят на орбиту
Хорошие новости
 
14:06 20.08.2025
Уникальный проект московского школьника отправят на орбиту
Уникальный проект московского школьника отправят на орбиту
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Уникальная микробиосистема, проект 14-летнего Данилы Соловья из центра экологического образования Московского дворца пионеров, отправится на орбиту в среду на борту биоспутника "Бион-М" №2, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;В среду с космодрома Байконур стартует ракета "Союз-2.1б" и выведет на орбиту спутник "Бион-М" №2. Старт намечен на 20.13 мск. На борту спутника отправятся в космос 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полёт аппарата рассчитан на 30 суток. "Сегодня на орбиту отправится уникальная микробиосистема, которую разработал 14-летний Данила Соловей из центра экологического образования Московского дворца пионеров. Его работу заметили специалисты института медико-биологических проблем Российской академии наук", - написал Собянин. Он уточнил, что в специальном модуле больше двух месяцев живут муравьи и мокрицы, а теперь учёные проверят, как они адаптируются к невесомости на борту биоспутника "Бион-М" №2. Когда капсула вернётся на Землю, исследователи сравнят космический образец с тем, что остался у Данилы. Особое внимание уделят анализу муравьиных ходов в гелевой среде — учёные проверят, отличаются ли туннели, прорытые в невесомости, от земных. Они также изучат, как изменилось поведение насекомых, их репродуктивные функции и взаимодействие между видами. "Такой проект — первый шаг к созданию замкнутых экосистем для будущих лунных баз", - добавил мэр.
Уникальный проект московского школьника отправят на орбиту

Данила Соловей, воспитанник центра экологического образования Московского дворца пионеров
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Данила Соловей, воспитанник центра экологического образования Московского дворца пионеров. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Уникальная микробиосистема, проект 14-летнего Данилы Соловья из центра экологического образования Московского дворца пионеров, отправится на орбиту в среду на борту биоспутника "Бион-М" №2, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В среду с космодрома Байконур стартует ракета "Союз-2.1б" и выведет на орбиту спутник "Бион-М" №2. Старт намечен на 20.13 мск. На борту спутника отправятся в космос 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека. Полёт аппарата рассчитан на 30 суток.
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сербии
"Сегодня на орбиту отправится уникальная микробиосистема, которую разработал 14-летний Данила Соловей из центра экологического образования Московского дворца пионеров. Его работу заметили специалисты института медико-биологических проблем Российской академии наук", - написал Собянин.
Он уточнил, что в специальном модуле больше двух месяцев живут муравьи и мокрицы, а теперь учёные проверят, как они адаптируются к невесомости на борту биоспутника "Бион-М" №2. Когда капсула вернётся на Землю, исследователи сравнят космический образец с тем, что остался у Данилы. Особое внимание уделят анализу муравьиных ходов в гелевой среде — учёные проверят, отличаются ли туннели, прорытые в невесомости, от земных. Они также изучат, как изменилось поведение насекомых, их репродуктивные функции и взаимодействие между видами.
"Такой проект — первый шаг к созданию замкнутых экосистем для будущих лунных баз", - добавил мэр.
Российские школьники завоевали восемь медалей на выставке в Японии
