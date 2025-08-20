Рейтинг@Mail.ru
ЕС не справится с военной помощью Украине без США, считает эксперт - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/pomosch-2036469121.html
ЕС не справится с военной помощью Украине без США, считает эксперт
ЕС не справится с военной помощью Украине без США, считает эксперт - РИА Новости, 20.08.2025
ЕС не справится с военной помощью Украине без США, считает эксперт
Непонятно, что европейцы смогут предоставить Украине в плане военной помощи, в том числе и в рамках тренировочного процесса, без поддержки США, тем более, что... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:43:00+03:00
2025-08-20T11:43:00+03:00
в мире
украина
владимир батюк
евросоюз
нато
российская академия наук
европа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920799_0:115:2976:1789_1920x0_80_0_0_eb98fa8ba2686cbda97eef6f2e190b44.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Непонятно, что европейцы смогут предоставить Украине в плане военной помощи, в том числе и в рамках тренировочного процесса, без поддержки США, тем более, что Европа не участвовала в боевых действиях с 1945 года, выразил мнение в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС писало, что реализация отправки Великобританией и Францией войск на Украину в качестве гарантий безопасности может вызвать сложности из-за политической слабости их руководства и непростой экономической ситуации. "Кто будет тренировать украинцев? Люди, которые не воевали уже несколько десятков лет, по крайней мере с 1945 года. Есть некоторый опыт у французов, у англичан, всякого рода колониальных войн, но опыта современной войны у европейцев нет от слова совсем. Как они там (европейцы - ред.) будут их (украинцев - ред.) тренировать, мне не очень понятно", - сказал Батюк. По его словам, не очень понятно, что европейцы смогут без американцев в плане военной помощи во всех смыслах. "В течение нынешнего столетия европейцы были сугубо на подхвате (у США в различных конфликтах - ред.). Разве что, может быть, за исключением англичан, а все остальные выполняли сугубо тыловые должности", - подчеркнул эксперт. Он также отметил, что все разговоры по поводу отправки войск и военной помощи со стороны Европы на Украину строятся по одному сценарию. "Мы (европейцы - ред.) сейчас готовы отправить войска на Украину. Мы уже отправили, они уже вот-вот будут, но потом вдруг вот выясняется, что нет. Так что пока что, все это выглядит очень и очень неопределенно", - сказал Батюк. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036200242.html
https://ria.ru/20250819/oruzhie-2036274002.html
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4273eb9f1e7e16dfd9310899cb47d616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир батюк, евросоюз, нато, российская академия наук, европа, дональд трамп, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Батюк, Евросоюз, НАТО, Российская академия наук, Европа, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский
ЕС не справится с военной помощью Украине без США, считает эксперт

Батюк: ЕС не сможет предоставить Украине военную помощь без поддержки США

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeВоеннослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине
Военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Непонятно, что европейцы смогут предоставить Украине в плане военной помощи, в том числе и в рамках тренировочного процесса, без поддержки США, тем более, что Европа не участвовала в боевых действиях с 1945 года, выразил мнение в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС писало, что реализация отправки Великобританией и Францией войск на Украину в качестве гарантий безопасности может вызвать сложности из-за политической слабости их руководства и непростой экономической ситуации.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
США больше не дают Украине оружие, заявил Рубио
Вчера, 03:22
"Кто будет тренировать украинцев? Люди, которые не воевали уже несколько десятков лет, по крайней мере с 1945 года. Есть некоторый опыт у французов, у англичан, всякого рода колониальных войн, но опыта современной войны у европейцев нет от слова совсем. Как они там (европейцы - ред.) будут их (украинцев - ред.) тренировать, мне не очень понятно", - сказал Батюк.
По его словам, не очень понятно, что европейцы смогут без американцев в плане военной помощи во всех смыслах.
"В течение нынешнего столетия европейцы были сугубо на подхвате (у США в различных конфликтах - ред.). Разве что, может быть, за исключением англичан, а все остальные выполняли сугубо тыловые должности", - подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что все разговоры по поводу отправки войск и военной помощи со стороны Европы на Украину строятся по одному сценарию.
"Мы (европейцы - ред.) сейчас готовы отправить войска на Украину. Мы уже отправили, они уже вот-вот будут, но потом вдруг вот выясняется, что нет. Так что пока что, все это выглядит очень и очень неопределенно", - сказал Батюк.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Британия выделит 13 млрд долларов на оружие для Украины, заявил экс-посол
Вчера, 13:11
 
В миреУкраинаВладимир БатюкЕвросоюзНАТОРоссийская академия наукЕвропаДональд ТрампСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала