ЕС не справится с военной помощью Украине без США, считает эксперт
Военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Непонятно, что европейцы смогут предоставить Украине в плане военной помощи, в том числе и в рамках тренировочного процесса, без поддержки США, тем более, что Европа не участвовала в боевых действиях с 1945 года, выразил мнение в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС писало, что реализация отправки Великобританией и Францией войск на Украину в качестве гарантий безопасности может вызвать сложности из-за политической слабости их руководства и непростой экономической ситуации.
"Кто будет тренировать украинцев? Люди, которые не воевали уже несколько десятков лет, по крайней мере с 1945 года. Есть некоторый опыт у французов, у англичан, всякого рода колониальных войн, но опыта современной войны у европейцев нет от слова совсем. Как они там (европейцы - ред.) будут их (украинцев - ред.) тренировать, мне не очень понятно", - сказал Батюк.
По его словам, не очень понятно, что европейцы смогут без американцев в плане военной помощи во всех смыслах.
"В течение нынешнего столетия европейцы были сугубо на подхвате (у США в различных конфликтах - ред.). Разве что, может быть, за исключением англичан, а все остальные выполняли сугубо тыловые должности", - подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что все разговоры по поводу отправки войск и военной помощи со стороны Европы на Украину строятся по одному сценарию.
"Мы (европейцы - ред.) сейчас готовы отправить войска на Украину. Мы уже отправили, они уже вот-вот будут, но потом вдруг вот выясняется, что нет. Так что пока что, все это выглядит очень и очень неопределенно", - сказал Батюк.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.