В Петербурге возбудили дело после пожара в Центре реабилитации инвалидов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. После пожара в Центре реабилитации инвалидов в Пушкине возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу. "Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 19 августа в здании Центра социальной реабилитации инвалидов, расположенном на бульваре Алексея Толстого в Пушкинском районе, осуществлялись работы по капитальному ремонту фасада. В результате допущенных представителями строительной организации нарушений на крыше здания произошло возгорание, повлекшее причинение материального ущерба Центру социальной реабилитации инвалидов в крупном размере. Экстренными службами пожар был потушен, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что во вторник в Центре социальной реабилитации инвалидов в городе Пушкин на территории, где проводятся ремонтные работы, произошло возгорание на кровле на площади около 60 квадратных метров. Проживающие и сотрудники были эвакуированы в безопасное место. Власти Пушкина сообщали, что проводится проветривание и просушка помещений, после чего учреждение продолжит работу в обычном режиме.
