Путин отметил содействие Турции в проведении переговоров по Украине
Путин отметил содействие Турции в проведении переговоров по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Путин отметил содействие Турции в проведении переговоров по Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил содействие Турции в проведении переговоров между
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил содействие Турции в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля. "С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле", - говорится в сообщении.
Путин отметил содействие Турции в проведении переговоров по Украине
