Путин отметил содействие Турции в проведении переговоров по Украине

2025-08-20T13:50:00+03:00

в мире

турция

украина

реджеп тайип эрдоган

россия

владимир путин

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил содействие Турции в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля. "С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле", - говорится в сообщении.

