Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме назвали сроки проведения трехсторонних переговоров по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 20.08.2025 (обновлено: 05:52 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/peregovory-2036406253.html
В Белом доме назвали сроки проведения трехсторонних переговоров по Украине
В Белом доме назвали сроки проведения трехсторонних переговоров по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
В Белом доме назвали сроки проведения трехсторонних переговоров по Украине
Сроки проведения трехсторонней встречи по Украине будут зависеть от того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявила РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T00:10:00+03:00
2025-08-20T05:52:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Сроки проведения трехсторонней встречи по Украине будут зависеть от того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Трудно сказать. Думаю, он (президент США Дональд Трамп — Прим. ред.) хочет посмотреть, как пройдет двусторонняя встреча", — сказала Левитт, которую цитирует пресс-пул Белого дома.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о возможном повышении уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036404862.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В Белом доме назвали сроки проведения трехсторонних переговоров по Украине

Белый дом: сроки проведения переговоров зависят от встречи Путина и Зеленского

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Сроки проведения трехсторонней встречи по Украине будут зависеть от того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Трудно сказать. Думаю, он (президент США Дональд Трамп — Прим. ред.) хочет посмотреть, как пройдет двусторонняя встреча", — сказала Левитт, которую цитирует пресс-пул Белого дома.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о возможном повышении уровня представителей украинской и российской сторон.
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского
Вчера, 23:36
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала