В Белом доме назвали сроки проведения трехсторонних переговоров по Украине

Сроки проведения трехсторонней встречи по Украине будут зависеть от того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявила РИА Новости, 20.08.2025

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Сроки проведения трехсторонней встречи по Украине будут зависеть от того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Трудно сказать. Думаю, он (президент США Дональд Трамп — Прим. ред.) хочет посмотреть, как пройдет двусторонняя встреча", — сказала Левитт, которую цитирует пресс-пул Белого дома.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о возможном повышении уровня представителей украинской и российской сторон.

украина

россия

сша

