В параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов

2025-08-20T07:39:00+03:00

ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. В параде, посвященном 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, примут участие 45 военных расчетов, сообщили организаторы. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. "В параде примут участие 45 расчетов", - заявил на пресс-конференции в среду представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ. Официальные лица в ходе пресс-конференции также объявили о том, что в ходе парада значительная часть новейшей китайской военной техники "будет представлена впервые", включая некоторые образцы вооружений сухопутных, морских и воздушных сил, а также высокоточные ударные, беспилотные и противобеспилотные системы. Общее время парада составит около 70 минут. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

