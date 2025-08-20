Рейтинг@Mail.ru
В параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/pekin-2036431678.html
В параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов
В параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов - РИА Новости, 20.08.2025
В параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов
В параде, посвященном 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, примут участие 45 военных расчетов,... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T07:39:00+03:00
2025-08-20T07:39:00+03:00
в мире
пекин
китай
россия
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/124190/24/1241902461_0:120:1364:887_1920x0_80_0_0_0f9b78f16c31481436e3c89d51921653.jpg
ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. В параде, посвященном 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, примут участие 45 военных расчетов, сообщили организаторы. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. "В параде примут участие 45 расчетов", - заявил на пресс-конференции в среду представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ. Официальные лица в ходе пресс-конференции также объявили о том, что в ходе парада значительная часть новейшей китайской военной техники "будет представлена впервые", включая некоторые образцы вооружений сухопутных, морских и воздушных сил, а также высокоточные ударные, беспилотные и противобеспилотные системы. Общее время парада составит около 70 минут. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250801/kitaj-2032751994.html
https://ria.ru/20250820/kitay-2036429906.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/124190/24/1241902461_0:0:1364:1023_1920x0_80_0_0_9a1f60dea820d428ec82732f009a7448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пекин, китай, россия, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Пекин, Китай, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
В параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов

У Цзэкэ: в параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПарад в Пекине по случаю окончания Второй мировой войны
Парад в Пекине по случаю окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Парад в Пекине по случаю окончания Второй мировой войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. В параде, посвященном 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, примут участие 45 военных расчетов, сообщили организаторы.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне.
Военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Китай на параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты
1 августа, 05:15
"В параде примут участие 45 расчетов", - заявил на пресс-конференции в среду представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ.
Официальные лица в ходе пресс-конференции также объявили о том, что в ходе парада значительная часть новейшей китайской военной техники "будет представлена впервые", включая некоторые образцы вооружений сухопутных, морских и воздушных сил, а также высокоточные ударные, беспилотные и противобеспилотные системы.
Общее время парада составит около 70 минут.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97
06:58
 
В миреПекинКитайРоссияЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала