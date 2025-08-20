https://ria.ru/20250820/pekin-2036431678.html
В параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов
В параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов - РИА Новости, 20.08.2025
В параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов
В параде, посвященном 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, примут участие 45 военных расчетов,... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T07:39:00+03:00
2025-08-20T07:39:00+03:00
2025-08-20T07:39:00+03:00
в мире
пекин
китай
россия
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/124190/24/1241902461_0:120:1364:887_1920x0_80_0_0_0f9b78f16c31481436e3c89d51921653.jpg
ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. В параде, посвященном 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, примут участие 45 военных расчетов, сообщили организаторы. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. "В параде примут участие 45 расчетов", - заявил на пресс-конференции в среду представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ. Официальные лица в ходе пресс-конференции также объявили о том, что в ходе парада значительная часть новейшей китайской военной техники "будет представлена впервые", включая некоторые образцы вооружений сухопутных, морских и воздушных сил, а также высокоточные ударные, беспилотные и противобеспилотные системы. Общее время парада составит около 70 минут. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250801/kitaj-2032751994.html
https://ria.ru/20250820/kitay-2036429906.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/124190/24/1241902461_0:0:1364:1023_1920x0_80_0_0_9a1f60dea820d428ec82732f009a7448.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, китай, россия, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Пекин, Китай, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
В параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов
У Цзэкэ: в параде победы в Пекине примут участие 45 военных расчетов