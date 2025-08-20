Рейтинг@Mail.ru
Ozon опроверг сообщения о задержках на складах
12:33 20.08.2025 (обновлено: 13:04 20.08.2025)
Ozon опроверг сообщения о задержках на складах
В пресс-службе Ozon в беседе с РИА Новости опровергли сообщения о переполненных складах и задержках в доставках.
москва
санкт-петербург
россия
ozon
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В пресс-службе Ozon в беседе с РИА Новости опровергли сообщения о переполненных складах и задержках в доставках. &quot;Массовых проблем на складах Ozon нет: у нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем семь из десяти заказов и не видим роста отмен заказов&quot;, — сказали в компании.Чтобы решить проблемы в указанных местах, Ozon вывел дополнительных сотрудников на рабочие смены, а часть товаров переместили на другие объекты. Компания уточнила, что продавцы могут использовать свободные места для отгрузки на соседних складах или сдать товары в ПВЗ. В Ozon также пообещали в ближайшее время стабилизировать ситуацию.В среду в ряде Telegram-каналов появилась информация, что склады Ozon в Санкт-Петербурге, Москве и других городах переполнены, а продавцы терпят убытки из-за массовых отказов покупателей.
москва
санкт-петербург
россия
москва, санкт-петербург, россия, ozon
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Ozon
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В пресс-службе Ozon в беседе с РИА Новости опровергли сообщения о переполненных складах и задержках в доставках.
"Массовых проблем на складах Ozon нет: у нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем семь из десяти заказов и не видим роста отмен заказов", — сказали в компании.

Чтобы решить проблемы в указанных местах, Ozon вывел дополнительных сотрудников на рабочие смены, а часть товаров переместили на другие объекты. Компания уточнила, что продавцы могут использовать свободные места для отгрузки на соседних складах или сдать товары в ПВЗ.
В Ozon также пообещали в ближайшее время стабилизировать ситуацию.
В среду в ряде Telegram-каналов появилась информация, что склады Ozon в Санкт-Петербурге, Москве и других городах переполнены, а продавцы терпят убытки из-за массовых отказов покупателей.
