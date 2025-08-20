https://ria.ru/20250820/ozon-2036481245.html

Ozon опроверг сообщения о задержках на складах

Ozon опроверг сообщения о задержках на складах - РИА Новости, 20.08.2025

Ozon опроверг сообщения о задержках на складах

В пресс-службе Ozon в беседе с РИА Новости опровергли сообщения о переполненных складах и задержках в доставках. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T12:33:00+03:00

2025-08-20T12:33:00+03:00

2025-08-20T13:04:00+03:00

москва

санкт-петербург

россия

ozon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939200404_0:0:2706:1522_1920x0_80_0_0_0292c7b195fe0ab9de6f231227a588fd.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В пресс-службе Ozon в беседе с РИА Новости опровергли сообщения о переполненных складах и задержках в доставках. "Массовых проблем на складах Ozon нет: у нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем семь из десяти заказов и не видим роста отмен заказов", — сказали в компании.Чтобы решить проблемы в указанных местах, Ozon вывел дополнительных сотрудников на рабочие смены, а часть товаров переместили на другие объекты. Компания уточнила, что продавцы могут использовать свободные места для отгрузки на соседних складах или сдать товары в ПВЗ. В Ozon также пообещали в ближайшее время стабилизировать ситуацию.В среду в ряде Telegram-каналов появилась информация, что склады Ozon в Санкт-Петербурге, Москве и других городах переполнены, а продавцы терпят убытки из-за массовых отказов покупателей.

https://ria.ru/20250804/ozon-2033288292.html

москва

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, санкт-петербург, россия, ozon