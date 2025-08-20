https://ria.ru/20250820/opasnost-2036426083.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.08.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. Опасность была объявлена в 23.46 мск вторника, она длилась почти шесть часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе (Воронежской области - ред.)", - написал он в Telegram-канале.
