В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.08.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T05:43:00+03:00

2025-08-20T05:43:00+03:00

2025-08-20T05:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176276_52:0:3693:2048_1920x0_80_0_0_6bed44a40e11a122dd8b782c737b8d0d.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. Опасность была объявлена в 23.46 мск вторника, она длилась почти шесть часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе (Воронежской области - ред.)", - написал он в Telegram-канале.

2025

