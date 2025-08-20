https://ria.ru/20250820/ogranicheniya-2036414322.html

В аэропортах Волгограда, Самары и Саратова ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Волгоград, Самара ("Курумоч"), Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

