ВСМ Москва-Петербург нельзя завести напрямую в Новгород, заявил Дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Завести Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург напрямую в Великий Новгород не получилось из-за охранных обязательств, поэтому ближайший транспортно-пересадочный узел расположен в Новгородском округе, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов на встрече с жителями. Как ранее сообщал Дронов, на территории Новгородской области будет две станции ВСМ: одна - в Валдае, вторая - в 20 километрах от Великого Новгорода - в деревне Подберезье Новгородского округа. Глава региона на встрече во вторник уточнил, что Великий Новгород - город древний, поэтому его земля богата находками и ценна для археологов. "Город накрыт куполом охранных обязательств... Для того, чтобы что-то построить над уровнем ноль, надо на восемь метров уйти в археологию с раскопками, с наблюдениями, и, что самое ценное, с находками... Поэтому, конечно, в город завести ВСМ не получается. Ближайшая точка - это Подберезье - на границе Великого Новгорода, Новгородского муниципального округа. И, в том числе, для дальнейшего развития прилегающих всех территорий и разрабатываются изменения в генеральный план не только Великого Новгорода, но изменения в генеральный план отдельных частей Новгородского муниципального округа", - сообщил Дронов. Он уточнил, что добраться до станции ВСМ в Подберезье можно будет на автобусе, для этого будет прорабатываться вопрос выделения отдельной полосы для общественного транспорта. Кроме того, из Великого Новгорода будет ходить специальный железнодорожный шаттл. А для личных автомобилей возле станции ВСМ в Подберезье построят парковку. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

