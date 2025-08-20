Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и неправильных, заявил Боля - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036533671.html
Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и неправильных, заявил Боля
Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и неправильных, заявил Боля - РИА Новости, 20.08.2025
Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и неправильных, заявил Боля
Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и не правильных, ограничивая им право голоса, заявил РИА Новости депутат парламента от партии "Возрождение"... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T16:07:00+03:00
2025-08-20T16:07:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
василий боля
майя санду
мария захарова
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и не правильных, ограничивая им право голоса, заявил РИА Новости депутат парламента от партии "Возрождение" Василий Боля. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число. Ранее в среду новый министр реинтеграции республики Роман Рошка сообщил журналистам в Кишиневе, что поддерживает предложение ЦИК о сокращении участков для жителей Приднестровья. "Сокращение участков для жителей Приднестровья с 41 до 10 является циничным препятствованием конституционному праву на голосование. Режим Майи Санду сортирует граждан Молдовы на "правильных" и "неправильных". Правильные это те, кто разделяют устремления Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС). Фактически мы столкнулись с политической сегрегацией. В Приднестровском регионе проживает около 400 тысяч граждан Молдавии", - сказал парламентарий. Боля предупредил, что такая политика приведет к тому, что жители Приднестровья "ощутят себя брошенными", что будет использовано "как оружие против национального единства". "Надеемся, что на выборах парламента 28 сентября жители Молдавии поставят точку в беспределе ПДС", - добавил политик. В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка, в то же время для 350 тысяч молдаван в России предусмотрено открытие всего двух участков. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036530721.html
https://ria.ru/20250812/moldaviya-2034789150.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, василий боля, майя санду, мария захарова, возрождение, sputnik молдова, московский комсомолец, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Василий Боля, Майя Санду, Мария Захарова, Возрождение, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и неправильных, заявил Боля

Оппозиционер обвинил власти Молдавии в политической сегрегации избирателей

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и не правильных, ограничивая им право голоса, заявил РИА Новости депутат парламента от партии "Возрождение" Василий Боля.
Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число. Ранее в среду новый министр реинтеграции республики Роман Рошка сообщил журналистам в Кишиневе, что поддерживает предложение ЦИК о сокращении участков для жителей Приднестровья.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Партия Санду не сохранит большинство в парламенте Молдавии, показал опрос
15:55
"Сокращение участков для жителей Приднестровья с 41 до 10 является циничным препятствованием конституционному праву на голосование. Режим Майи Санду сортирует граждан Молдовы на "правильных" и "неправильных". Правильные это те, кто разделяют устремления Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС). Фактически мы столкнулись с политической сегрегацией. В Приднестровском регионе проживает около 400 тысяч граждан Молдавии", - сказал парламентарий.
Боля предупредил, что такая политика приведет к тому, что жители Приднестровья "ощутят себя брошенными", что будет использовано "как оружие против национального единства".
"Надеемся, что на выборах парламента 28 сентября жители Молдавии поставят точку в беспределе ПДС", - добавил политик.
В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка, в то же время для 350 тысяч молдаван в России предусмотрено открытие всего двух участков.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул во время митинга у СИЗО № 13 в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Шор объявил о начале кампании гражданского неповиновения в Молдавии
12 августа, 13:46
 
В миреМолдавияРоссияКишиневВасилий БоляМайя СандуМария ЗахароваВозрождениеSputnik МолдоваМосковский комсомолецПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала