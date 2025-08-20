https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036533671.html

Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и неправильных, заявил Боля

Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и неправильных, заявил Боля - РИА Новости, 20.08.2025

Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и неправильных, заявил Боля

Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и не правильных, ограничивая им право голоса, заявил РИА Новости депутат парламента от партии "Возрождение"... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T16:07:00+03:00

2025-08-20T16:07:00+03:00

2025-08-20T16:07:00+03:00

в мире

молдавия

россия

кишинев

василий боля

майя санду

мария захарова

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и не правильных, ограничивая им право голоса, заявил РИА Новости депутат парламента от партии "Возрождение" Василий Боля. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число. Ранее в среду новый министр реинтеграции республики Роман Рошка сообщил журналистам в Кишиневе, что поддерживает предложение ЦИК о сокращении участков для жителей Приднестровья. "Сокращение участков для жителей Приднестровья с 41 до 10 является циничным препятствованием конституционному праву на голосование. Режим Майи Санду сортирует граждан Молдовы на "правильных" и "неправильных". Правильные это те, кто разделяют устремления Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС). Фактически мы столкнулись с политической сегрегацией. В Приднестровском регионе проживает около 400 тысяч граждан Молдавии", - сказал парламентарий. Боля предупредил, что такая политика приведет к тому, что жители Приднестровья "ощутят себя брошенными", что будет использовано "как оружие против национального единства". "Надеемся, что на выборах парламента 28 сентября жители Молдавии поставят точку в беспределе ПДС", - добавил политик. В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка, в то же время для 350 тысяч молдаван в России предусмотрено открытие всего двух участков. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036530721.html

https://ria.ru/20250812/moldaviya-2034789150.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, кишинев, василий боля, майя санду, мария захарова, возрождение, sputnik молдова, московский комсомолец, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии