https://ria.ru/20250820/minzdrav-2036607069.html
Минздрав прокомментировал инцидент с пассажиркой поезда Волгоград — Москва
Минздрав прокомментировал инцидент с пассажиркой поезда Волгоград — Москва - РИА Новости, 20.08.2025
Минздрав прокомментировал инцидент с пассажиркой поезда Волгоград — Москва
Медики дважды осматривали пассажирку поезда Волгоград-Москва в Липецкой области, оба раза она была в сознании - просыпалась и отвечала на вопросы фельдшеров,... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T22:10:00+03:00
2025-08-20T22:10:00+03:00
2025-08-20T22:10:00+03:00
происшествия
москва
волгоград
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_0303cc0afd51d53aa6192c3ca203b407.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Медики дважды осматривали пассажирку поезда Волгоград-Москва в Липецкой области, оба раза она была в сознании - просыпалась и отвечала на вопросы фельдшеров, сообщила министр здравоохранения региона Анна Маркова в Telegram-канале. В среду Telegram-канал "Осторожно новости" сообщил, что пассажирке поезда Волгоград-Москва в дороге стало плохо, она потеряла сознание. Как утверждается, были вызваны медики, они прибыли утром в Липецке и, по утверждению издания, подумали, что женщина спит. В Москве из поезда пассажирку без сознания вынесла ее мать, говорится в публикации. Сейчас, до данным Telegram-канала, женщина в больнице в состоянии комы. Транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку ситуации с пассажиркой "состояние здоровья которой ухудшилось в пути следования". "Пассажирку по имени Елена действительно осматривали на территории нашего региона. Причем дважды. Ранним утром в Липецке и затем в 7 утра в Ельце… Оба раза женщина спала, но была в сознании. Просыпалась и отвечала на вопросы фельдшеров", - сообщила Маркова. Министр добавила, что фельдшеры разговаривали по телефону с матерью пациентки и выяснили, что у женщины есть тяжелое хроническое заболевание и от приёма таблеток у неё часто бывает сонливость.
https://ria.ru/20250820/proverka-2036604650.html
https://ria.ru/20250812/chp-2034818029.html
москва
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36fee8fccfbd261e2fd5a477d0178e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, волгоград, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Москва, Волгоград, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав прокомментировал инцидент с пассажиркой поезда Волгоград — Москва
Минздрав: якобы впавшая в кому женщина в поезде Волгоград-Москва была в сознании