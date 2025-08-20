https://ria.ru/20250820/marochko-2036427098.html
ВСУ планируют провокацию в Краматорске, заявил Марочко
ВСУ планируют провокацию в Краматорске, заявил Марочко - РИА Новости, 20.08.2025
ВСУ планируют провокацию в Краматорске, заявил Марочко
Украинские войска планируют провокацию в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР с обстрелом мирных жителей, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко,... РИА Новости, 20.08.2025
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска планируют провокацию в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР с обстрелом мирных жителей, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "От агентурного источника получена информация о том, что администрация Зеленского в условиях информационного фона о возможном урегулировании украинского конфликта после переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом планирует вооруженную провокацию в городе Краматорск в ДНР", - сообщил Марочко. По его словам, провокация нужна для последующей дискредитации ВС РФ и руководства России. "Так, военнослужащие вооруженных формирований Украины до конца августа намерены осуществить артобстрелы социальных объектов и многоэтажных жилых домов, расположенных на юго-восточной окраине города. Фото и видеоматериалы с места инцидента планируется разместить в украинских и зарубежных СМИ, социальных сетях, Telegram-каналах и представить их в качестве "факта агрессии военнослужащих ВС РФ, а также нарушения норм международного права", - пояснил Марочко. По его данным, огневой удар может быть нанесен с использованием РСЗО советского образца со стороны аэродрома, находящегося под контролем украинских войск.
