Конкурс "Новая волна" покажут в эфире телеканала "Россия"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. С 21 по 26 августа в Казани в зале New Wave Hall пройдет легендарный Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2025". Перед зрителями свои хиты исполнят и знаменитые артисты: Филипп Киркоров, SHAMAN, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Лолита, Anna Asti и многие другие. Все события конкурса можно будет увидеть в эфире телеканала "Россия".Открытие "Новой волны" на "России" покажут 22 августа в 21:30. На сцену гала-концерта выйдут Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Дима Билан, Анна Егоян, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Artik& Asti, Сергей Лазарев, Anna Asti, Татьяна Куртукова, МОТ, Ани Лорак, Николай Басков, Лолита, Алсу, Сосо Павлиашвили, Пелагея, Артур Пирожков, Алексей Воробьев, Нюша. Ведущими вечера станут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Председатель жюри состязания — композитор Игорь Крутой. В составе судейства также Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Сергей Лазарев, Anna Asti, Люся Чеботина, Алексей Чумаков, Лолита и Игорь Матвиенко."Первостепенная задача "Новой волны" – открывать новые имена и создавать популярные песни. Появление на эстраде таких артистов, как Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Нюша и Севиль, – яркое тому подтверждение. Также много конкурсантов из разных стран, которые стали звездами у себя на родине благодаря нашему проекту, — отметил Крутой. — "Новая волна" всегда оставалась площадкой, где рождались настоящие хиты. Мне очень хотелось бы сохранить этот тренд. Посмотрим, насколько это удастся в Казани. Кто-то может сказать, что место проведения не так важно, но я считаю, что атмосфера города играет большую роль в создании особой энергетики фестиваля. Это, прежде всего, музыкальный фестиваль, и его главная задача – объединять людей через искусство и творчество".Первый конкурсный день и творческий вечер Ларисы Долиной зрители увидят в эфире телеканала "Россия" 25 августа в 23:30. Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Алексей Чумаков, Александр Панайотов, Сосо Павлиашвили, Akmal, Алексей Воробьев, Anna Asti и Люся Чеботина исполнят хиты из репертуара артистки, которая в этом году отмечает юбилей – 70 лет. Ведущим вечера будет Алексей Чумаков, а конкурсной части — Алексей Воробьев и Лера Кудрявцева.Второй конкурсный день и музыкальные премьеры покажут на "России" 26 августа в 23:30. Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Люся Чеботина, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Anna Asti, Игорь Матвиенко, Алексей Чумаков, Алсу, Лолита, Татьяна Куртукова, Ева Власова, Соя, Даниил Благов, Павел Расторгуев, Ay Yola, Jalagonia исполнят свои новые песни. Ведущими вечера станут Сергей Бурунов и Александра Ребенок. Конкурсную часть проведут Владимир Маркони и Олимпиада Тетерич.Третий день "Новой волны" и концерт-трибьют группы "Иванушки International" — 27 августа в 23:30 в эфире. На сцене помимо этого коллектива выступят хор Академии Игоря Крутого, Александр Иванов и группа "Рондо", Григорий Лепс, Игорь Николаев, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, SHAMAN, Игорь Матвиенко, "Дискотека Авария", Татьяна Куртукова, Амирчик, Ева Власова и Маша Шейх. Ведущими концерта станут Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко и Лера Кудрявцева, а конкурсной части – ST и участница "Детской Новой волны - 2011" Соня Лапшакова.Гала-вечер на телеканале "Россия" покажут 29 августа в 21:30. Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Олег Газманов, Дима Билан, Сергей Лазарев, SHAMAN, хор академии Игоря Крутого, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Anna Asti, "А-Студио", "Дискотека Авария", Алсу, Игорь Николаев, Ани Лорак, Алексей Чумаков, Ёлка, Артур Пирожков, Александр Панайотов, Александр Буйнов, Руслан Алехно, Юрий Антонов, Александр Иванов и группа "Рондо", BEARWOLF, группа "Корни", Армен Хачатурян и Альдона Цкуа напомнят зрителям хиты прошлых лет. Ведущий концерта – Андрей Малахов.Торжественное закрытие и награждение победителей "Новой волны - 2025" — 30 августа в 21:00. В этот вечер выступят Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Олег Газманов, Игорь Крутой, Григорий Лепс, SHAMAN, Ани Лорак, Игорь Николаев, Anna Asti, Сергей Лазарев, Клава Кока, Дима Билан, JONY, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Леша Свик, Александр Иванов, "А-Студио", NAVAI и Мона. Ведущие – Лера Кудрявцева и Владимир Маркони.Среди конкурсантов, которые поборются за победу, Александр Филин (Россия), Елена Фрейман (Россия), Маша Фэй (Россия), Теймур Ганифаев (Азербайджан), Сурен Погосян (Армения), Катрин Мурашко (Беларусь), IRAKLI GADELIA (Грузия), Yernazar (Казахстан), Alex Lim (Казахстан), группа "Оберег" (Россия), GEVORA (Россия), SECRET ATELIER (Россия), Jummy (Россия).

