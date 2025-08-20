Южная Корея лишь пытается спрятать конфронтацию, заявили в КНДР

Рейтинг@Mail.ru
08:48 20.08.2025
СЕУЛ, 20 авг - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон подвергла резкой критике попытки властей Южной Кореи показать отсутствие враждебности в политике по отношению к КНДР, заявив, что под попытками примирения Сеул скрывает "конфронтационное нутро", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). На совещании с руководителями департаментов МИД КНДР Ким Ё Чжон заявила, что в последнее время Сеул демонстрирует позицию уважения северокорейского строя и отказа от враждебных действий, однако это не отражает реальной политики южнокорейских властей. По её словам, администрация президента Ли Чжэ Мёна лишь стремится создать видимость усилий по улучшению отношений между двумя Кореями. "Их (Сеула – ред.) цель продолжительно показывать, что они неустанно стараются для обеспечения мира. Они под вывеской мира скрывают свое конфронтационное нутро с дурным запахом, но, как говорится, шила в мешке не утаишь", – цитирует Ким Ё Чжон ЦТАК. Представительница северокорейского руководства подчеркнула, что такие попытки не способны изменить сути конфронтационной политики Сеула, которая сохраняется десятилетиями вне зависимости от смены власти. Она отметила, что ключевые фигуры нынешней администрации Южной Кореи уже ранее называли КНДР врагом. "Мы точно вспомним, что главы МИД и министерства обороны Чо Хён и Ан Гю Бэк, которые являются опорами администрации Ли Чжэ Мёна, уже давно, когда они были названы как кандидаты, без колебания сказали, что "считают власти и армию Северной Кореи врагом", - заявила Ким Ё Чжон. Особое внимание Ким Ё Чжон обратила на продолжающиеся военные учения США и Южной Кореи, в ходе которых отрабатывается новый оперативный план. "Нельзя забывать тот факт, что все элементы РК (Республики Корея) – самые первые прислужники США... делая вид, что предлагают примирение, они опять развертывают совместные военные учения, на которых проверяется новый план объединенной операции ("План операции 5022"), нацеленный на превентивное "устранение" нашей ядерной и ракетной способности и расширение нападения на территорию КНДР", - сказала сестра Ким Чен Ына. В заключение Ким Ё Чжон заявила, что Южная Корея "не может быть дипломатическим объектом" для Пхеньяна и не способна играть самостоятельную роль на международной арене. По её словам, МИД КНДР будет вырабатывать ответные меры в отношении "самого враждебного государства" и стран, поддерживающих его политику. Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в своей праздничной речи по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства заявил, что Сеул уважает и признаёт существующую в КНДР систему, призывая Пхеньян к восстановлению доверия.
Флаг КНДР. Архивное фото
Президент Южной Кореи призвал уважать строй КНДР
15 августа, 10:26
15 августа, 10:26
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет всегда поддерживать Россию
13 августа, 02:52
13 августа, 02:52
 
