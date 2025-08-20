https://ria.ru/20250820/knaysl-2036429630.html

Встреча с Зеленским и лидерами ЕС стала победой Трампа, считает Кнайсль

Встреча с Зеленским и лидерами ЕС стала победой Трампа, считает Кнайсль - РИА Новости, 20.08.2025

Встреча с Зеленским и лидерами ЕС стала победой Трампа, считает Кнайсль

Встреча американского президента Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским стала его победой как бизнесмена, заявила в интервью РИА Новости РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T06:49:00+03:00

2025-08-20T06:49:00+03:00

2025-08-20T06:49:00+03:00

австрия

украина

сша

дональд трамп

карин кнайсль

владимир зеленский

санкт-петербургский государственный университет

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036175551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e6ae2fc8021e0b728f9b68ca7de12cf.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Встреча американского президента Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским стала его победой как бизнесмена, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "США будут продавать вооружения. Вооружения для Украины, за которые будут платить европейцы. Говоря с точки зрения бизнеса, на этом уровне это была явная победа для него", - сказала она. Как отметила экс-глава МИД Австрии, это уже не первая сделка Трампа с европейцами. Так, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении стран ЕС закупить американские энергоносители. По мнению Кнайсль, в будущем роль США ограничится до поставщика вооружений, в то время как финансовая поддержка Киева останется на плечах европейских стран. "Очень интересно слушать заявления президента Дональда Трампа. Он изменил свое предыдущее требование немедленного прекращения огня на необходимость достижения реального мира. Полагаю, что он, а также его офис, госсекретарь (Марко - ред.) Рубио в первую очередь, поняли, что отношения между РФ и Украиной - очень сложный вопрос, который нельзя решить прекращением огня и парой встреч", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250820/eks-glava-2036425790.html

https://ria.ru/20250820/knaysl-2036419309.html

австрия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австрия, украина, сша, дональд трамп, карин кнайсль, владимир зеленский, санкт-петербургский государственный университет, евросоюз, еврокомиссия