Встреча с Зеленским и лидерами ЕС стала победой Трампа, считает Кнайсль
Встреча с Зеленским и лидерами ЕС стала победой Трампа, считает Кнайсль - РИА Новости, 20.08.2025
Встреча с Зеленским и лидерами ЕС стала победой Трампа, считает Кнайсль
Встреча американского президента Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским стала его победой как бизнесмена, заявила в интервью РИА Новости
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Встреча американского президента Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским стала его победой как бизнесмена, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "США будут продавать вооружения. Вооружения для Украины, за которые будут платить европейцы. Говоря с точки зрения бизнеса, на этом уровне это была явная победа для него", - сказала она. Как отметила экс-глава МИД Австрии, это уже не первая сделка Трампа с европейцами. Так, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении стран ЕС закупить американские энергоносители. По мнению Кнайсль, в будущем роль США ограничится до поставщика вооружений, в то время как финансовая поддержка Киева останется на плечах европейских стран. "Очень интересно слушать заявления президента Дональда Трампа. Он изменил свое предыдущее требование немедленного прекращения огня на необходимость достижения реального мира. Полагаю, что он, а также его офис, госсекретарь (Марко - ред.) Рубио в первую очередь, поняли, что отношения между РФ и Украиной - очень сложный вопрос, который нельзя решить прекращением огня и парой встреч", - подчеркнула она.
