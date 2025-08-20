Рейтинг@Mail.ru
В Старой Ладоге нашли каменную кладку эпохи князя Олега Вещего
Наука
 
20.08.2025
В Старой Ладоге нашли каменную кладку эпохи князя Олега Вещего
В Старой Ладоге нашли каменную кладку эпохи князя Олега Вещего - РИА Новости, 20.08.2025
В Старой Ладоге нашли каменную кладку эпохи князя Олега Вещего
Археологи обнаружили каменную кладку эпохи князя Олега Вещего в крепости в Старой Ладоге (Ленинградская область), сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 20.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили каменную кладку эпохи князя Олега Вещего в крепости в Старой Ладоге (Ленинградская область), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Практически ко Дню Старой Ладоги археологическая экспедиция 2025 года обнаружила в крепости каменную кладку эпохи князя Олега Вещего. Эта находка стала первой в своем роде. Есть все основания надеяться, что труд исследователей поможет узнать больше о ранней истории русской государственности", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что Ладожская крепость началась с деревянных стен. Их возвели около 860-870 годов после вражеского набега. "Уже в X веке на их месте появилась мощная каменная цитадель. Сейчас слой за слоем ученые расчищают скрытые веками древние стены", - сообщил Дрозденко. Возникшая приблизительно в середине VIII века, Ладога стала первым городским поселением Северной Руси, важным пунктом трансъевропейской торговли и ремесла. Старая Ладога — знаменитый археологический комплекс, включающий более 50 памятников: от неолитических стоянок до средневековой крепости, храмов и некрополей. Здесь сохранились ключевые археологические объекты VIII–XII веков.
старая ладога, ленинградская область, александр дрозденко
Наука, Старая Ладога, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Старой Ладоге нашли каменную кладку эпохи князя Олега Вещего

В крепости в Старой Ладоге обнаружили каменную кладку эпохи князя Олега Вещего

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramКаменная кладка эпохи князя Олега Вещего в крепости в Старой Ладоге (Ленинградская область)
Каменная кладка эпохи князя Олега Вещего в крепости в Старой Ладоге (Ленинградская область) - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Каменная кладка эпохи князя Олега Вещего в крепости в Старой Ладоге (Ленинградская область)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили каменную кладку эпохи князя Олега Вещего в крепости в Старой Ладоге (Ленинградская область), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Практически ко Дню Старой Ладоги археологическая экспедиция 2025 года обнаружила в крепости каменную кладку эпохи князя Олега Вещего. Эта находка стала первой в своем роде. Есть все основания надеяться, что труд исследователей поможет узнать больше о ранней истории русской государственности", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что Ладожская крепость началась с деревянных стен. Их возвели около 860-870 годов после вражеского набега. "Уже в X веке на их месте появилась мощная каменная цитадель. Сейчас слой за слоем ученые расчищают скрытые веками древние стены", - сообщил Дрозденко.
Возникшая приблизительно в середине VIII века, Ладога стала первым городским поселением Северной Руси, важным пунктом трансъевропейской торговли и ремесла.
Старая Ладога — знаменитый археологический комплекс, включающий более 50 памятников: от неолитических стоянок до средневековой крепости, храмов и некрополей. Здесь сохранились ключевые археологические объекты VIII–XII веков.
