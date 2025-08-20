https://ria.ru/20250820/kladka-2036478995.html

В Старой Ладоге нашли каменную кладку эпохи князя Олега Вещего

В Старой Ладоге нашли каменную кладку эпохи князя Олега Вещего - РИА Новости, 20.08.2025

В Старой Ладоге нашли каменную кладку эпохи князя Олега Вещего

Археологи обнаружили каменную кладку эпохи князя Олега Вещего в крепости в Старой Ладоге (Ленинградская область), сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 20.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили каменную кладку эпохи князя Олега Вещего в крепости в Старой Ладоге (Ленинградская область), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Практически ко Дню Старой Ладоги археологическая экспедиция 2025 года обнаружила в крепости каменную кладку эпохи князя Олега Вещего. Эта находка стала первой в своем роде. Есть все основания надеяться, что труд исследователей поможет узнать больше о ранней истории русской государственности", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что Ладожская крепость началась с деревянных стен. Их возвели около 860-870 годов после вражеского набега. "Уже в X веке на их месте появилась мощная каменная цитадель. Сейчас слой за слоем ученые расчищают скрытые веками древние стены", - сообщил Дрозденко. Возникшая приблизительно в середине VIII века, Ладога стала первым городским поселением Северной Руси, важным пунктом трансъевропейской торговли и ремесла. Старая Ладога — знаменитый археологический комплекс, включающий более 50 памятников: от неолитических стоянок до средневековой крепости, храмов и некрополей. Здесь сохранились ключевые археологические объекты VIII–XII веков.

старая ладога

ленинградская область

