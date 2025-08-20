Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97 - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/kitay-2036429906.html
СМИ: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97
СМИ: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97 - РИА Новости, 20.08.2025
СМИ: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97
Армия Китая на военном параде в Пекине в сентябре может представить широкой публике новейший беспилотник-невидимку FH-97, пишет издание South China Morning... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T06:58:00+03:00
2025-08-20T06:58:00+03:00
в мире
китай
пекин
россия
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Армия Китая на военном параде в Пекине в сентябре может представить широкой публике новейший беспилотник-невидимку FH-97, пишет издание South China Morning Post. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. "Народно-освободительная армия Китая, вероятно, продемонстрирует новый тип усовершенствованного ударного беспилотника-невидимки на параде", - пишет газета, ссылаясь на попавшие в сеть фотографии с прошедших ранее репетиций парада. Издание отмечает, что FH-97 считается потенциально первым боеспособным китайским беспилотником-невидимкой, "способным вести скоординированную воздушную войну бок о бок с пилотируемыми самолетами". Газета подчеркивает, что официальный дебют модели сделает Китай первой страной, обладающим подобным дроном. Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью газете Global Times заявлял, что Китай на параде может представить гиперзвуковые ракеты и новые БПЛА. Вторая по счету масштабная репетиция парада в Пекине прошла с 16 на 17 августа, ней приняли участие около 40 тысяч человек. Агентство Синьхуа ранее сообщало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, будут охватывать полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также с огневыми ударами и комплексной поддержкой. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.
https://ria.ru/20250806/oruzhie-2033750323.html
https://ria.ru/20250804/bpla-2033164879.html
китай
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, россия, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Китай, Пекин, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
СМИ: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97

SCMP: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Армия Китая на военном параде в Пекине в сентябре может представить широкой публике новейший беспилотник-невидимку FH-97, пишет издание South China Morning Post.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Китайский сверхзвуковой беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
КНР и Южная Корея опровергли сообщения о поставках беспилотников в Камбоджу
6 августа, 16:20
"Народно-освободительная армия Китая, вероятно, продемонстрирует новый тип усовершенствованного ударного беспилотника-невидимки на параде", - пишет газета, ссылаясь на попавшие в сеть фотографии с прошедших ранее репетиций парада.
Издание отмечает, что FH-97 считается потенциально первым боеспособным китайским беспилотником-невидимкой, "способным вести скоординированную воздушную войну бок о бок с пилотируемыми самолетами". Газета подчеркивает, что официальный дебют модели сделает Китай первой страной, обладающим подобным дроном.
Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью газете Global Times заявлял, что Китай на параде может представить гиперзвуковые ракеты и новые БПЛА.
Вторая по счету масштабная репетиция парада в Пекине прошла с 16 на 17 августа, ней приняли участие около 40 тысяч человек.
Агентство Синьхуа ранее сообщало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, будут охватывать полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также с огневыми ударами и комплексной поддержкой.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
СМИ: в Китае совершенствуют БПЛА, учитывая уроки конфликта на Украине
4 августа, 06:57
 
В миреКитайПекинРоссияЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала