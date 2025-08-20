https://ria.ru/20250820/kitay-2036429906.html

СМИ: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97

СМИ: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97 - РИА Новости, 20.08.2025

СМИ: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97

Армия Китая на военном параде в Пекине в сентябре может представить широкой публике новейший беспилотник-невидимку FH-97, пишет издание South China Morning... РИА Новости, 20.08.2025

ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Армия Китая на военном параде в Пекине в сентябре может представить широкой публике новейший беспилотник-невидимку FH-97, пишет издание South China Morning Post. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. "Народно-освободительная армия Китая, вероятно, продемонстрирует новый тип усовершенствованного ударного беспилотника-невидимки на параде", - пишет газета, ссылаясь на попавшие в сеть фотографии с прошедших ранее репетиций парада. Издание отмечает, что FH-97 считается потенциально первым боеспособным китайским беспилотником-невидимкой, "способным вести скоординированную воздушную войну бок о бок с пилотируемыми самолетами". Газета подчеркивает, что официальный дебют модели сделает Китай первой страной, обладающим подобным дроном. Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью газете Global Times заявлял, что Китай на параде может представить гиперзвуковые ракеты и новые БПЛА. Вторая по счету масштабная репетиция парада в Пекине прошла с 16 на 17 августа, ней приняли участие около 40 тысяч человек. Агентство Синьхуа ранее сообщало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, будут охватывать полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также с огневыми ударами и комплексной поддержкой. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.

