Участники проекта "Пламя Победы" прибыли в Китай

ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Участники российского международного проекта "Пламя Победы" в среду прибыли в КНР, они примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, и проведут акцию "Пламя Победы - зажги огонь памяти!", рассказала РИА Новости руководитель медиа-центра автономной некоммерческой организации "Духовное наследие", участвующей в проекте, Ирина Скаткова. Проект "Пламя Победы" стартовал 9 августа в Санкт-Петербурге, в день начала Маньчжурской стратегической наступательной операции по разгрому японской Квантунской армии. В рамках проекта символический огонь памяти уже проделал путь от Санкт-Петербурга через Москву, Улан-Удэ, Улан-Батор, Иркутск до Шанхая, а затем и Пекина. В рамках проекта проводится международная акция "Пламя Победы - зажги огонь памяти!", в которой может принять участие каждый желающий. Для этого нужно зажечь лампу или свечу возле мемориала, вечного огня, в местах воинской славы, в кругу ветеранов или просто дома, а затем снять короткий видеоролик, назвав имя и город. В дальнейшем из присланных роликов будет собран один большой фильм. Участники проекта вместе с российскими дипломатами во главе с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым, 21 августа возложат цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая. Как отметила Скаткова, в этом году проект проходит впервые. Изначально акцию планировалось посвятить исключительно празднованию 80-летия Победы. "Однако по мере реализации акции стало очевидно, что затронут более глубокий пласт, касающийся не только передачи памяти о совместных победах наших братских народов молодому поколению, но и ее сохранению, недопущению фальсификации исторических фактов", - сказала она. По словам Скатковой, проект "Пламя Победы" продолжится, трансформировавшись в регулярную просветительскую и патриотическую работу, прежде всего с молодёжью. Министр иностранных дел КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.

