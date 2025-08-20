https://ria.ru/20250820/kitaj-2036529870.html
Участники проекта "Пламя Победы" прибыли в Китай
Участники проекта "Пламя Победы" прибыли в Китай - РИА Новости, 20.08.2025
Участники проекта "Пламя Победы" прибыли в Китай
Участники российского международного проекта "Пламя Победы" в среду прибыли в КНР, они примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, и... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:52:00+03:00
2025-08-20T15:52:00+03:00
2025-08-20T15:52:00+03:00
китай
санкт-петербург
москва
игорь моргулов
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100604/45/1006044593_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_9603fa7692d712bf5df12d7958cab3df.jpg
ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Участники российского международного проекта "Пламя Победы" в среду прибыли в КНР, они примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, и проведут акцию "Пламя Победы - зажги огонь памяти!", рассказала РИА Новости руководитель медиа-центра автономной некоммерческой организации "Духовное наследие", участвующей в проекте, Ирина Скаткова. Проект "Пламя Победы" стартовал 9 августа в Санкт-Петербурге, в день начала Маньчжурской стратегической наступательной операции по разгрому японской Квантунской армии. В рамках проекта символический огонь памяти уже проделал путь от Санкт-Петербурга через Москву, Улан-Удэ, Улан-Батор, Иркутск до Шанхая, а затем и Пекина. В рамках проекта проводится международная акция "Пламя Победы - зажги огонь памяти!", в которой может принять участие каждый желающий. Для этого нужно зажечь лампу или свечу возле мемориала, вечного огня, в местах воинской славы, в кругу ветеранов или просто дома, а затем снять короткий видеоролик, назвав имя и город. В дальнейшем из присланных роликов будет собран один большой фильм. Участники проекта вместе с российскими дипломатами во главе с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым, 21 августа возложат цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая. Как отметила Скаткова, в этом году проект проходит впервые. Изначально акцию планировалось посвятить исключительно празднованию 80-летия Победы. "Однако по мере реализации акции стало очевидно, что затронут более глубокий пласт, касающийся не только передачи памяти о совместных победах наших братских народов молодому поколению, но и ее сохранению, недопущению фальсификации исторических фактов", - сказала она. По словам Скатковой, проект "Пламя Победы" продолжится, трансформировавшись в регулярную просветительскую и патриотическую работу, прежде всего с молодёжью. Министр иностранных дел КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
https://ria.ru/20250508/shestvie-2015740255.html
https://ria.ru/20250210/kitay-1998352305.html
https://ria.ru/20250509/den-pobedy-2015907089.html
китай
санкт-петербург
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100604/45/1006044593_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_7369923d0618457d2bfc0058ded69978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, санкт-петербург, москва, игорь моргулов, ван и (политик)
Китай, Санкт-Петербург, Москва, Игорь Моргулов, Ван И (политик)
Участники проекта "Пламя Победы" прибыли в Китай
Участники проекта "Пламя Победы" прибыли в КНР почтить память советских воинов
ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Участники российского международного проекта "Пламя Победы" в среду прибыли в КНР, они примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, и проведут акцию "Пламя Победы - зажги огонь памяти!", рассказала РИА Новости руководитель медиа-центра автономной некоммерческой организации "Духовное наследие", участвующей в проекте, Ирина Скаткова.
Проект "Пламя Победы" стартовал 9 августа в Санкт-Петербурге
, в день начала Маньчжурской стратегической наступательной операции по разгрому японской Квантунской армии. В рамках проекта символический огонь памяти уже проделал путь от Санкт-Петербурга через Москву
, Улан-Удэ
, Улан-Батор
, Иркутск
до Шанхая
, а затем и Пекина
.
В рамках проекта проводится международная акция "Пламя Победы - зажги огонь памяти!", в которой может принять участие каждый желающий. Для этого нужно зажечь лампу или свечу возле мемориала, вечного огня, в местах воинской славы, в кругу ветеранов или просто дома, а затем снять короткий видеоролик, назвав имя и город. В дальнейшем из присланных роликов будет собран один большой фильм.
Участники проекта вместе с российскими дипломатами во главе с послом РФ
в КНР Игорем Моргуловым
, 21 августа возложат цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу
провинции Хэбэй
на северо-востоке Китая.
Как отметила Скаткова, в этом году проект проходит впервые. Изначально акцию планировалось посвятить исключительно празднованию 80-летия Победы.
"Однако по мере реализации акции стало очевидно, что затронут более глубокий пласт, касающийся не только передачи памяти о совместных победах наших братских народов молодому поколению, но и ее сохранению, недопущению фальсификации исторических фактов", - сказала она.
По словам Скатковой, проект "Пламя Победы" продолжится, трансформировавшись в регулярную просветительскую и патриотическую работу, прежде всего с молодёжью.
Министр иностранных дел КНР Ван И
ранее в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.