Кириенко в юбилей атомной отрасли выступил со звездой Героя России

Кириенко в юбилей атомной отрасли выступил со звездой Героя России - РИА Новости, 21.08.2025

Кириенко в юбилей атомной отрасли выступил со звездой Героя России

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко с Золотой Звездой Героя РИА Новости, 21.08.2025

Н.НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко с Золотой Звездой Героя России на груди выступил на торжественном мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли РФ в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Кириенко зачитал поздравление президента России Владимира Путина работникам и ветеранам отрасли, а затем поздравил их от себя лично.Кириенко возглавлял атомную отрасль России в 2005-2016 годах.

