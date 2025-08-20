Рейтинг@Mail.ru
23:03 20.08.2025 (обновлено: 08:23 21.08.2025)
Кириенко в юбилей атомной отрасли выступил со звездой Героя России
россия
сергей кириенко
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомная энергетика
энергетика
экономика
Н.НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко с Золотой Звездой Героя России на груди выступил на торжественном мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли РФ в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Кириенко зачитал поздравление президента России Владимира Путина работникам и ветеранам отрасли, а затем поздравил их от себя лично.Кириенко возглавлял атомную отрасль России в 2005-2016 годах.
Новости
россия, сергей кириенко, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомная энергетика, энергетика, экономика
Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомная энергетика, Энергетика, Экономика
Н.НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко с Золотой Звездой Героя России на груди выступил на торжественном мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли РФ в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Кириенко зачитал поздравление президента России Владимира Путина работникам и ветеранам отрасли, а затем поздравил их от себя лично.
Кириенко возглавлял атомную отрасль России в 2005-2016 годах.
Открытие торжественного шоу к 80-летию атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Лихачев с гитарой в руках открыл шоу к 80-летию атомной отрасли
Вчера, 21:13
 
Россия Сергей Кириенко Владимир Путин Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Атомная энергетика Энергетика Экономика
 
 
