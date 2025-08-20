https://ria.ru/20250820/kirienko-2036610799.html
Кириенко в юбилей атомной отрасли выступил со звездой Героя России
Кириенко в юбилей атомной отрасли выступил со звездой Героя России
Кириенко в юбилей атомной отрасли выступил со звездой Героя России
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко с Золотой Звездой Героя
Н.НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко с Золотой Звездой Героя России на груди выступил на торжественном мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли РФ в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Кириенко зачитал поздравление президента России Владимира Путина работникам и ветеранам отрасли, а затем поздравил их от себя лично.Кириенко возглавлял атомную отрасль России в 2005-2016 годах.
Сергей Кириенко на мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли
Первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко с Золотой Звездой Героя России на груди выступил на торжественном мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
