Рейтинг@Mail.ru
Кириенко поддержал обращение Камчатки за помощью после землетрясения - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/kirienko-2036425328.html
Кириенко поддержал обращение Камчатки за помощью после землетрясения
Кириенко поддержал обращение Камчатки за помощью после землетрясения - РИА Новости, 20.08.2025
Кириенко поддержал обращение Камчатки за помощью после землетрясения
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита на Камчатку обсудил вопросы ликвидации последствий мощного... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:36:00+03:00
2025-08-20T05:36:00+03:00
камчатка
россия
сергей кириенко
владимир солодов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg
П-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита на Камчатку обсудил вопросы ликвидации последствий мощного землетрясения и поддержал инициативу губернатора Владимира Солодова о выделении федеральной помощи, сообщили журналистам в правительстве региона. Кириенко посетил Камчатку с рабочим визитом 19 августа. "Вопрос ликвидации последствий землетрясения 30 июля стал ключевым в рамках рабочего визита первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в Камчатский край", - отмечается в сообщении. По итогам доклада Солодова Кириенко поддержал намерение главы региона обратиться к президенту РФ за федеральным финансированием на ликвидацию последствий стихии. "Владимир Солодов также заручился поддержкой Сергея Кириенко в вопросе внесения изменений в законодательство РФ для признания землетрясений с магнитудой более 8 и интенсивностью толчков, ощущаемых в населенных пунктах, свыше 6 баллов чрезвычайной ситуацией федерального уровня", - отметили в пресс-службе. Солодов также подробно доложил о текущей ситуации. "Часто говорят, что активная работа по готовности регионов к возможным мощным сейсмособытиям, как правило, начинается после чрезвычайных ситуаций. Необходимо, чтобы в данном случае мы восприняли прошедшее землетрясение как напоминание о том, что нам нужно превентивно решить эту задачу", - отметил он, его слова приводит пресс-служба. Кириенко высоко оценил работу краевых властей. "Сейчас очень важно уделить внимание всем, у кого пострадало жилье. Самое главное, что действительно обошлось без жертв. Проделана большая работа", - заявил он. В рамках визита делегация также посетила пункт временного пребывания для жителей, пострадавших от землетрясения. Кириенко отметил высокий уровень готовности Камчатки к возможным чрезвычайным ситуациям. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
https://ria.ru/20250816/kamchatka-2035758126.html
https://ria.ru/20250820/zemletryasenie-2036422344.html
https://ria.ru/20250819/kamchatka-2036363152.html
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_ce5ce15d595d03a3661b925b335bdf9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, россия, сергей кириенко, владимир солодов
Камчатка, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Солодов
Кириенко поддержал обращение Камчатки за помощью после землетрясения

Кириенко поддержал обращение Камчатки за федпомощью после землетрясения

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита на Камчатку обсудил вопросы ликвидации последствий мощного землетрясения и поддержал инициативу губернатора Владимира Солодова о выделении федеральной помощи, сообщили журналистам в правительстве региона.
Кириенко посетил Камчатку с рабочим визитом 19 августа.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Камчатке не выявили превышения загрязняющих веществ из-за пеплопада
16 августа, 10:51
"Вопрос ликвидации последствий землетрясения 30 июля стал ключевым в рамках рабочего визита первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в Камчатский край", - отмечается в сообщении.
По итогам доклада Солодова Кириенко поддержал намерение главы региона обратиться к президенту РФ за федеральным финансированием на ликвидацию последствий стихии.
"Владимир Солодов также заручился поддержкой Сергея Кириенко в вопросе внесения изменений в законодательство РФ для признания землетрясений с магнитудой более 8 и интенсивностью толчков, ощущаемых в населенных пунктах, свыше 6 баллов чрезвычайной ситуацией федерального уровня", - отметили в пресс-службе.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
04:59
Солодов также подробно доложил о текущей ситуации. "Часто говорят, что активная работа по готовности регионов к возможным мощным сейсмособытиям, как правило, начинается после чрезвычайных ситуаций. Необходимо, чтобы в данном случае мы восприняли прошедшее землетрясение как напоминание о том, что нам нужно превентивно решить эту задачу", - отметил он, его слова приводит пресс-служба.
Кириенко высоко оценил работу краевых властей. "Сейчас очень важно уделить внимание всем, у кого пострадало жилье. Самое главное, что действительно обошлось без жертв. Проделана большая работа", - заявил он.
В рамках визита делегация также посетила пункт временного пребывания для жителей, пострадавших от землетрясения. Кириенко отметил высокий уровень готовности Камчатки к возможным чрезвычайным ситуациям.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
На Камчатке зафиксировали новый афтершок
Вчера, 17:59
 
КамчаткаРоссияСергей КириенкоВладимир Солодов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала