Кириенко поддержал обращение Камчатки за помощью после землетрясения

П-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита на Камчатку обсудил вопросы ликвидации последствий мощного землетрясения и поддержал инициативу губернатора Владимира Солодова о выделении федеральной помощи, сообщили журналистам в правительстве региона. Кириенко посетил Камчатку с рабочим визитом 19 августа. "Вопрос ликвидации последствий землетрясения 30 июля стал ключевым в рамках рабочего визита первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в Камчатский край", - отмечается в сообщении. По итогам доклада Солодова Кириенко поддержал намерение главы региона обратиться к президенту РФ за федеральным финансированием на ликвидацию последствий стихии. "Владимир Солодов также заручился поддержкой Сергея Кириенко в вопросе внесения изменений в законодательство РФ для признания землетрясений с магнитудой более 8 и интенсивностью толчков, ощущаемых в населенных пунктах, свыше 6 баллов чрезвычайной ситуацией федерального уровня", - отметили в пресс-службе. Солодов также подробно доложил о текущей ситуации. "Часто говорят, что активная работа по готовности регионов к возможным мощным сейсмособытиям, как правило, начинается после чрезвычайных ситуаций. Необходимо, чтобы в данном случае мы восприняли прошедшее землетрясение как напоминание о том, что нам нужно превентивно решить эту задачу", - отметил он, его слова приводит пресс-служба. Кириенко высоко оценил работу краевых властей. "Сейчас очень важно уделить внимание всем, у кого пострадало жилье. Самое главное, что действительно обошлось без жертв. Проделана большая работа", - заявил он. В рамках визита делегация также посетила пункт временного пребывания для жителей, пострадавших от землетрясения. Кириенко отметил высокий уровень готовности Камчатки к возможным чрезвычайным ситуациям. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.

