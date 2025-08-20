Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" откроется в Казани

Рейтинг@Mail.ru
00:25 20.08.2025
республика татарстан
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
алексей ересько
марат хуснуллин
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. X Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений", на котором наградят победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, открывается в Казани в среду с привлечением более 100 экспертов и 1,5 тысячи участников, сообщают организаторы. "Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" проводит Минстрой России совместно с правительством Республики Татарстан и при поддержке института развития ДОМ.РФ. Всего в форуме примут участие более 100 экспертов и 1,5 тысячи участников из 89 регионов страны", - говорится в сообщении. Форум ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, муниципалитетов, архитектурного и урбанистического сообществ, бизнеса, а также общественных и экспертных организаций и служит местом обмена лучшими практиками, демонстрации успешных проектов и обсуждения стратегических направлений государственной политики в сфере развития городов. В числе мероприятий форума пленарное заседание, стратегические сессии, экспертные панели и круглые столы, презентации проектов в сфере развития городской среды. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил, что в этом году форум отмечает юбилей – десять лет работы в качестве ключевой федеральной площадки для обсуждения вопросов развития малых городов и исторических поселений между представителями бизнеса, органов федеральной и региональной власти, научно-производственных компаний и экспертного сообщества. Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, глава Татарстана Рустам Минниханов и другие. Главное событие форума - объявление и награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ересько напомнил, что с этого года в конкурсе появились нововведения. Теперь к участию допускаются не только города и исторические поселения, но и любые опорные населенные пункты, которых в стране насчитывается свыше двух тысяч, а также города с численностью населения до 300 тысяч, такие как, например, Кострома. Расширение лимита позволило включить в конкурс дополнительно 15 городов, в том числе и областные центры. Для многих регионов, где кроме одного-двух городов остальные территории представлены поселками и деревнями, ранее их участие было практически невозможным. "Параллельно с основной программой проходит молодежный форум, который мы проводим уже во второй раз. Несмотря на то, что это был экспериментальный проект, его результаты превзошли все ожидания - мероприятие доказало свою эффективность и востребованность", - добавил Ересько. Всероссийский молодежный форум "Молодежь и городская среда" объединит порядка 400 участников и спикеров из 52 субъектов РФ. Молодые архитекторы, градостроители, урбанисты и студенты профильных вузов смогут пройти образовательные треки, поучаствовать в мастер-классах, воркшопах и дискуссиях с экспертами.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. X Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений", на котором наградят победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, открывается в Казани в среду с привлечением более 100 экспертов и 1,5 тысячи участников, сообщают организаторы.
"Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" проводит Минстрой России совместно с правительством Республики Татарстан и при поддержке института развития ДОМ.РФ. Всего в форуме примут участие более 100 экспертов и 1,5 тысячи участников из 89 регионов страны", - говорится в сообщении.
Форум ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, муниципалитетов, архитектурного и урбанистического сообществ, бизнеса, а также общественных и экспертных организаций и служит местом обмена лучшими практиками, демонстрации успешных проектов и обсуждения стратегических направлений государственной политики в сфере развития городов. В числе мероприятий форума пленарное заседание, стратегические сессии, экспертные панели и круглые столы, презентации проектов в сфере развития городской среды.
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил, что в этом году форум отмечает юбилей – десять лет работы в качестве ключевой федеральной площадки для обсуждения вопросов развития малых городов и исторических поселений между представителями бизнеса, органов федеральной и региональной власти, научно-производственных компаний и экспертного сообщества.
Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, глава Татарстана Рустам Минниханов и другие. Главное событие форума - объявление и награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Ересько напомнил, что с этого года в конкурсе появились нововведения. Теперь к участию допускаются не только города и исторические поселения, но и любые опорные населенные пункты, которых в стране насчитывается свыше двух тысяч, а также города с численностью населения до 300 тысяч, такие как, например, Кострома. Расширение лимита позволило включить в конкурс дополнительно 15 городов, в том числе и областные центры. Для многих регионов, где кроме одного-двух городов остальные территории представлены поселками и деревнями, ранее их участие было практически невозможным.
"Параллельно с основной программой проходит молодежный форум, который мы проводим уже во второй раз. Несмотря на то, что это был экспериментальный проект, его результаты превзошли все ожидания - мероприятие доказало свою эффективность и востребованность", - добавил Ересько.
Всероссийский молодежный форум "Молодежь и городская среда" объединит порядка 400 участников и спикеров из 52 субъектов РФ. Молодые архитекторы, градостроители, урбанисты и студенты профильных вузов смогут пройти образовательные треки, поучаствовать в мастер-классах, воркшопах и дискуссиях с экспертами.
