https://ria.ru/20250820/kazan-2036407028.html
Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" откроется в Казани
Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" откроется в Казани - РИА Новости, 20.08.2025
Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" откроется в Казани
X Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений", на котором наградят победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T00:25:00+03:00
2025-08-20T00:25:00+03:00
2025-08-20T00:25:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
алексей ересько
марат хуснуллин
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4cf96dd666e4123baed76656b80b01a6.jpg
КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. X Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений", на котором наградят победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, открывается в Казани в среду с привлечением более 100 экспертов и 1,5 тысячи участников, сообщают организаторы. "Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" проводит Минстрой России совместно с правительством Республики Татарстан и при поддержке института развития ДОМ.РФ. Всего в форуме примут участие более 100 экспертов и 1,5 тысячи участников из 89 регионов страны", - говорится в сообщении. Форум ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, муниципалитетов, архитектурного и урбанистического сообществ, бизнеса, а также общественных и экспертных организаций и служит местом обмена лучшими практиками, демонстрации успешных проектов и обсуждения стратегических направлений государственной политики в сфере развития городов. В числе мероприятий форума пленарное заседание, стратегические сессии, экспертные панели и круглые столы, презентации проектов в сфере развития городской среды. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил, что в этом году форум отмечает юбилей – десять лет работы в качестве ключевой федеральной площадки для обсуждения вопросов развития малых городов и исторических поселений между представителями бизнеса, органов федеральной и региональной власти, научно-производственных компаний и экспертного сообщества. Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, глава Татарстана Рустам Минниханов и другие. Главное событие форума - объявление и награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ересько напомнил, что с этого года в конкурсе появились нововведения. Теперь к участию допускаются не только города и исторические поселения, но и любые опорные населенные пункты, которых в стране насчитывается свыше двух тысяч, а также города с численностью населения до 300 тысяч, такие как, например, Кострома. Расширение лимита позволило включить в конкурс дополнительно 15 городов, в том числе и областные центры. Для многих регионов, где кроме одного-двух городов остальные территории представлены поселками и деревнями, ранее их участие было практически невозможным. "Параллельно с основной программой проходит молодежный форум, который мы проводим уже во второй раз. Несмотря на то, что это был экспериментальный проект, его результаты превзошли все ожидания - мероприятие доказало свою эффективность и востребованность", - добавил Ересько. Всероссийский молодежный форум "Молодежь и городская среда" объединит порядка 400 участников и спикеров из 52 субъектов РФ. Молодые архитекторы, градостроители, урбанисты и студенты профильных вузов смогут пройти образовательные треки, поучаствовать в мастер-классах, воркшопах и дискуссиях с экспертами.
https://ria.ru/20250818/forum-2035958397.html
https://ria.ru/20250808/kazan-2034239567.html
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_cd8eb2e3c8fb34c84de96ee25a3593be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, республика татарстан (татарстан), алексей ересько, марат хуснуллин, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Алексей Ересько, Марат Хуснуллин, Ирек Файзуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. X Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений", на котором наградят победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, открывается в Казани в среду с привлечением более 100 экспертов и 1,5 тысячи участников, сообщают организаторы.
"Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" проводит Минстрой России
совместно с правительством Республики Татарстан
и при поддержке института развития ДОМ.РФ. Всего в форуме примут участие более 100 экспертов и 1,5 тысячи участников из 89 регионов страны", - говорится в сообщении.
Форум ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, муниципалитетов, архитектурного и урбанистического сообществ, бизнеса, а также общественных и экспертных организаций и служит местом обмена лучшими практиками, демонстрации успешных проектов и обсуждения стратегических направлений государственной политики в сфере развития городов. В числе мероприятий форума пленарное заседание, стратегические сессии, экспертные панели и круглые столы, презентации проектов в сфере развития городской среды.
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько
отметил, что в этом году форум отмечает юбилей – десять лет работы в качестве ключевой федеральной площадки для обсуждения вопросов развития малых городов и исторических поселений между представителями бизнеса, органов федеральной и региональной власти, научно-производственных компаний и экспертного сообщества.
Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин
, глава Татарстана Рустам Минниханов
и другие. Главное событие форума - объявление и награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Ересько напомнил, что с этого года в конкурсе появились нововведения. Теперь к участию допускаются не только города и исторические поселения, но и любые опорные населенные пункты, которых в стране насчитывается свыше двух тысяч, а также города с численностью населения до 300 тысяч, такие как, например, Кострома
. Расширение лимита позволило включить в конкурс дополнительно 15 городов, в том числе и областные центры. Для многих регионов, где кроме одного-двух городов остальные территории представлены поселками и деревнями, ранее их участие было практически невозможным.
"Параллельно с основной программой проходит молодежный форум, который мы проводим уже во второй раз. Несмотря на то, что это был экспериментальный проект, его результаты превзошли все ожидания - мероприятие доказало свою эффективность и востребованность", - добавил Ересько.
Всероссийский молодежный форум "Молодежь и городская среда" объединит порядка 400 участников и спикеров из 52 субъектов РФ. Молодые архитекторы, градостроители, урбанисты и студенты профильных вузов смогут пройти образовательные треки, поучаствовать в мастер-классах, воркшопах и дискуссиях с экспертами.