Азербайджан не примет участия в конкурсе "Интервидение", пишут СМИ
Шоубиз
 
19:27 20.08.2025
Азербайджан не примет участия в конкурсе "Интервидение", пишут СМИ
шоубиз
в мире
россия
азербайджан
интервидение – 2025
БАКУ, 20 авг - РИА Новости. Азербайджан не примет участия в конкурсе "Интервидение", который пройдет в сентябре в России, сообщает в среду азербайджанское агентство Репорт. Как сообщил ранее в среду директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" на данный момент подтвердила 21 страна. По словам Алимова, в конкурсе примут участие Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, РФ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. "Азербайджан не примет участия в "Интервидении" в России.... В качестве причин указаны внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки", - говорится в сообщении агентства. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Интервидения", Азербайджан, а также ОАЭ не направляли свое окончательное решение об участии организаторам конкурса. "Официально ОАЭ и Азербайджан не направляли свое финальное решение об участии в "Интервидении", - отметили в пресс-службе. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия
азербайджан
в мире, россия, азербайджан, интервидение – 2025
Шоубиз, В мире, Россия, Азербайджан, Интервидение – 2025
БАКУ, 20 авг - РИА Новости. Азербайджан не примет участия в конкурсе "Интервидение", который пройдет в сентябре в России, сообщает в среду азербайджанское агентство Репорт.
Как сообщил ранее в среду директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" на данный момент подтвердила 21 страна. По словам Алимова, в конкурсе примут участие Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, РФ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.
"Азербайджан не примет участия в "Интервидении" в России.... В качестве причин указаны внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки", - говорится в сообщении агентства.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Интервидения", Азербайджан, а также ОАЭ не направляли свое окончательное решение об участии организаторам конкурса.
"Официально ОАЭ и Азербайджан не направляли свое финальное решение об участии в "Интервидении", - отметили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
ШоубизВ миреРоссияАзербайджанИнтервидение – 2025
 
 
