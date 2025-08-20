Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, чего добивался Трамп саммитом на Аляске
17:00 20.08.2025
СМИ раскрыли, чего добивался Трамп саммитом на Аляске
СМИ раскрыли, чего добивался Трамп саммитом на Аляске - РИА Новости, 20.08.2025
СМИ раскрыли, чего добивался Трамп саммитом на Аляске
Дональд Трамп организовал встречу с Владимиром Путиным, чтобы сблизить США и Россию, отдалив ее от Китая, пишет Hill. РИА Новости, 20.08.2025
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Дональд Трамп организовал встречу с Владимиром Путиным, чтобы сблизить США и Россию, отдалив ее от Китая, пишет Hill."Эта встреча показала признание Америки, что ее собственные ошибки помогли сблизить Россию с Китаем", — говорится в публикации.Согласно материалу, американский президент хочет исправить недочеты предыдущей администрации, поскольку сотрудничество Москвы и Пекина может представлять угрозу главенству США.Встреча Путина и ТрампаВ ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
СМИ раскрыли, чего добивался Трамп саммитом на Аляске

Hill: Трамп устроил встречу с Путиным, чтобы сблизить Россию и США

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Дональд Трамп организовал встречу с Владимиром Путиным, чтобы сблизить США и Россию, отдалив ее от Китая, пишет Hill.
"Эта встреча показала признание Америки, что ее собственные ошибки помогли сблизить Россию с Китаем", — говорится в публикации.
На Западе сделали новое заявление о Путине после встречи с Трампом
12:31
Согласно материалу, американский президент хочет исправить недочеты предыдущей администрации, поскольку сотрудничество Москвы и Пекина может представлять угрозу главенству США.

Встреча Путина и Трампа

В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.
СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского с Трампом
14:36
 
