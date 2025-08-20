https://ria.ru/20250820/hill-2036550315.html

СМИ раскрыли, чего добивался Трамп саммитом на Аляске

Дональд Трамп организовал встречу с Владимиром Путиным, чтобы сблизить США и Россию, отдалив ее от Китая, пишет Hill. РИА Новости, 20.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035876848_0:463:2619:1936_1920x0_80_0_0_4c6b3fe21b90411a154ae6cec990610a.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Дональд Трамп организовал встречу с Владимиром Путиным, чтобы сблизить США и Россию, отдалив ее от Китая, пишет Hill."Эта встреча показала признание Америки, что ее собственные ошибки помогли сблизить Россию с Китаем", — говорится в публикации.Согласно материалу, американский президент хочет исправить недочеты предыдущей администрации, поскольку сотрудничество Москвы и Пекина может представлять угрозу главенству США.Встреча Путина и ТрампаВ ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась 2 часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске