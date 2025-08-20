https://ria.ru/20250820/evropa-2036594992.html

Европейские лидеры в Белом доме исполняли подготовленные роли, сообщило AFP

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лидеры европейских стран, участвовавшие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, имели заранее определенные роли и стратегии, чтобы избежать тупиков в переговорах, передало агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного участника встречи. В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров государств-членов Евросоюза. "У каждого была заранее подготовленная роль (чтобы избежать тупиков в переговорах - ред.). (Генсек НАТО Марк) Рютте, у которого давно завязались отношения с Дональдом Трампом, был ответственен за начало обсуждений с Трампом", - сказал агентству источник. По данным Франс Пресс, каждый из приглашенных в Белый дом политиков взял на себя один из аспектов конфликта на Украине. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "как мать и бабушка" вела разговор про "бедственное положение украинских детей", якобы похищенных при украинском конфликте. Неназванный источник также рассказал агентству о самом характере обсуждений, в частности использованных терминах: так, если Трамп останавливался на какой-то теме, ее старались преподать с другой стороны и сместить фокус разговора, при этом европейские лидеры старались не использовать слова "прекращение огня", а призывали "прекратить убийства". "В разговорах о гарантиях безопасности для Украины также намеренно использовался расплывчатый термин "присутствие", - подчеркнул источник Франс Пресс. Во время встречи Трамп сказал, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Украина, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности Соединенных Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Предложения о возможности размещения контингента стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в российском министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

