Рейтинг@Mail.ru
Европейские лидеры в Белом доме исполняли подготовленные роли, сообщило AFP - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/evropa-2036594992.html
Европейские лидеры в Белом доме исполняли подготовленные роли, сообщило AFP
Европейские лидеры в Белом доме исполняли подготовленные роли, сообщило AFP - РИА Новости, 20.08.2025
Европейские лидеры в Белом доме исполняли подготовленные роли, сообщило AFP
Лидеры европейских стран, участвовавшие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, имели заранее определенные роли и... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T20:06:00+03:00
2025-08-20T20:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036243219_0:188:2500:1594_1920x0_80_0_0_1b91a1635e0f52a71318a29b5f23f084.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лидеры европейских стран, участвовавшие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, имели заранее определенные роли и стратегии, чтобы избежать тупиков в переговорах, передало агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного участника встречи. В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров государств-членов Евросоюза. "У каждого была заранее подготовленная роль (чтобы избежать тупиков в переговорах - ред.). (Генсек НАТО Марк) Рютте, у которого давно завязались отношения с Дональдом Трампом, был ответственен за начало обсуждений с Трампом", - сказал агентству источник. По данным Франс Пресс, каждый из приглашенных в Белый дом политиков взял на себя один из аспектов конфликта на Украине. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "как мать и бабушка" вела разговор про "бедственное положение украинских детей", якобы похищенных при украинском конфликте. Неназванный источник также рассказал агентству о самом характере обсуждений, в частности использованных терминах: так, если Трамп останавливался на какой-то теме, ее старались преподать с другой стороны и сместить фокус разговора, при этом европейские лидеры старались не использовать слова "прекращение огня", а призывали "прекратить убийства". "В разговорах о гарантиях безопасности для Украины также намеренно использовался расплывчатый термин "присутствие", - подчеркнул источник Франс Пресс. Во время встречи Трамп сказал, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Украина, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности Соединенных Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Предложения о возможности размещения контингента стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в российском министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250819/lidery-2036228483.html
https://ria.ru/20250820/front-2036391335.html
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036399501.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036243219_124:0:2347:1667_1920x0_80_0_0_f411cfc07d24aa9267a8f6027dac79d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Европейские лидеры в Белом доме исполняли подготовленные роли, сообщило AFP

AFP: лидеры стран ЕС исполняли подготовленные роли перед Трампом и Зеленским

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме
Дональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лидеры европейских стран, участвовавшие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, имели заранее определенные роли и стратегии, чтобы избежать тупиков в переговорах, передало агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного участника встречи.
В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров государств-членов Евросоюза.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ рассказали, как европейские лидеры осыпали Трампа комплиментами
Вчера, 09:37
"У каждого была заранее подготовленная роль (чтобы избежать тупиков в переговорах - ред.). (Генсек НАТО Марк) Рютте, у которого давно завязались отношения с Дональдом Трампом, был ответственен за начало обсуждений с Трампом", - сказал агентству источник.
По данным Франс Пресс, каждый из приглашенных в Белый дом политиков взял на себя один из аспектов конфликта на Украине. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "как мать и бабушка" вела разговор про "бедственное положение украинских детей", якобы похищенных при украинском конфликте.
Неназванный источник также рассказал агентству о самом характере обсуждений, в частности использованных терминах: так, если Трамп останавливался на какой-то теме, ее старались преподать с другой стороны и сместить фокус разговора, при этом европейские лидеры старались не использовать слова "прекращение огня", а призывали "прекратить убийства".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Новый фронт: что увезли из США Путин и Зеленский
08:00
"В разговорах о гарантиях безопасности для Украины также намеренно использовался расплывчатый термин "присутствие", - подчеркнул источник Франс Пресс.
Во время встречи Трамп сказал, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Украина, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности Соединенных Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Предложения о возможности размещения контингента стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в российском министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Украину обезопасят навсегда
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала