В США оценили значение конфликта на Украине для фон дер Ляйен

В США оценили значение конфликта на Украине для фон дер Ляйен - РИА Новости, 20.08.2025

В США оценили значение конфликта на Украине для фон дер Ляйен

20.08.2025

в мире

украина

италия

франция

урсула фон дер ляйен

маттео сальвини

эммануэль макрон

еврокомиссия

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает конфликт на Украине как важнейший инструмент для централизации власти в Евросоюзе, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь. "Они не могут отказаться от этого конфликта. Для фон дер Ляйен он является ключевым для ее контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии", - сказал он. По словам журналиста, аналогичная ситуация наблюдается и в НАТО: его значимость, как отметил Блюменталь, может снизиться без продолжающегося конфликта. Ранее вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны мешать тем, кто работает во благо мирного процесса по Украине. В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.

украина

италия

франция

2025

Новости

украина, италия, франция, урсула фон дер ляйен, маттео сальвини, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз, нато