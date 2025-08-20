Рейтинг@Mail.ru
В США оценили значение конфликта на Украине для фон дер Ляйен
20.08.2025
В США оценили значение конфликта на Украине для фон дер Ляйен
В США оценили значение конфликта на Украине для фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает конфликт на Украине как важнейший инструмент для централизации власти в Евросоюзе, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает конфликт на Украине как важнейший инструмент для централизации власти в Евросоюзе, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь. "Они не могут отказаться от этого конфликта. Для фон дер Ляйен он является ключевым для ее контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии", - сказал он. По словам журналиста, аналогичная ситуация наблюдается и в НАТО: его значимость, как отметил Блюменталь, может снизиться без продолжающегося конфликта. Ранее вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны мешать тем, кто работает во благо мирного процесса по Украине. В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.
в мире, украина, италия, франция, урсула фон дер ляйен, маттео сальвини, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз, нато
В США оценили значение конфликта на Украине для фон дер Ляйен

Блюменталь: фон дер Ляйен считает конфликт на Украине ключом к контролю над ЕС

© AP Photo / Jacquelyn Martin Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает конфликт на Украине как важнейший инструмент для централизации власти в Евросоюзе, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.
"Они не могут отказаться от этого конфликта. Для фон дер Ляйен он является ключевым для ее контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии", - сказал он.
По словам журналиста, аналогичная ситуация наблюдается и в НАТО: его значимость, как отметил Блюменталь, может снизиться без продолжающегося конфликта.
Ранее вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны мешать тем, кто работает во благо мирного процесса по Украине.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.
