Турция следит за урегулированием на Украине, заявил Эрдоган
Турция следит за урегулированием на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 20.08.2025
Турция следит за урегулированием на Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что внимательно следит за развитием мирного...
2025-08-20T14:49:00+03:00
2025-08-20T14:49:00+03:00
2025-08-20T14:49:00+03:00
АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что внимательно следит за развитием мирного процесса по Украине, искренне стремится к достижению мира, по его словам, Турция поддерживает подходы по урегулированию на Украине с участием всех сторон. Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы были обсуждены итоги саммита на Аляске, а также двусторонние отношения между Турцией и Россией, в первую очередь в сфере торговли. "Президент Эрдоган отметил, что внимательно следит за развитием мирного процесса, что с самого начала... (конфликта - ред.) Турция искренне стремится к достижению справедливого мира и поддерживает подходы, направленные на установление прочного мира с участием всех сторон. Президент России (Владимир - ред.) Путин также обратил внимание на Стамбульский процесс и поблагодарил президента Эрдогана за проведение мирных переговоров в Турции и проделанную работу", - сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе телефонного разговора президенты Турции и России пришли к соглашению о необходимости поддержания диалога между двумя странами, уточнила канцелярия.
