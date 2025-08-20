Рейтинг@Mail.ru
Путин созвонился с президентом Турции - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 20.08.2025 (обновлено: 13:42 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/erdogan-2036493817.html
Путин созвонился с президентом Турции
Путин созвонился с президентом Турции - РИА Новости, 20.08.2025
Путин созвонился с президентом Турции
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого высказал оценки состоявшейся в... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:35:00+03:00
2025-08-20T13:42:00+03:00
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Российской Федерации Владимир Путин высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении.Путин и Эрдоган также условились о продолжении личных контактов."Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250820/putin-2036494410.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин созвонился с президентом Турции

Путин по телефону рассказал Эрдогану о саммите России и США в Анкоридже

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"В ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Российской Федерации Владимир Путин высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении.
Путин и Эрдоган также условились о продолжении личных контактов.
"Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации вокруг Украины
13:36
 
ТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала