Путин созвонился с президентом Турции

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Российской Федерации Владимир Путин высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении.Путин и Эрдоган также условились о продолжении личных контактов."Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
