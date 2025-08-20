https://ria.ru/20250820/erdogan-2036493817.html

Путин созвонился с президентом Турции

Путин созвонился с президентом Турции - РИА Новости, 20.08.2025

Путин созвонился с президентом Турции

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого высказал оценки состоявшейся в... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T13:35:00+03:00

2025-08-20T13:35:00+03:00

2025-08-20T13:42:00+03:00

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Российской Федерации Владимир Путин высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении.Путин и Эрдоган также условились о продолжении личных контактов."Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250820/putin-2036494410.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире