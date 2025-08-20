Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал минюсту США в публикации записей по делу Эпштейна
23:25 20.08.2025
Суд отказал минюсту США в публикации записей по делу Эпштейна
в мире
сша
джеффри эпштейн
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отказал министерству юстиции США в запросе на раскрытие ранее засекреченных показаний свидетелей, проходивших по делу финансиста Джеффри Эпштейна, и данных перед большим жюри присяжных, следует из судебного решения, с которым ознакомилось РИА Новости. "Ходатайство правительства рассекретить записи и показания большого жюри в деле "Соединенные Штаты против Эпштейна" с уважением отклонено", - говорится в решении федерального окружного судьи Ричарда Бермана от 20 августа. В качестве одного из обоснований для отказа в запросе Берман указал необходимость защитить права жертв, а также их безопасность, право на приватность и достоинство. В решении отмечается, что федеральные власти хотели получить разрешение на публикацию 70-ти страниц записей, датированных июнем и июлем 2019 года, когда проходили слушания. "Правительство не может продемонстрировать какого-либо "особого обстоятельства", которое способно оправдать публикацию", - добавил судья в своем отказе. Отказ Бермана стал третьим и заключительным в списке запросов минюста США. Ранее в августе схожий запрос отклонил другой окружной судья в Нью-Йорке Пол Энгелмайер, а до него - окружная судья из штата Флорида Робин Розенберг, которая вынесла решение в июле. В августе осужденная за пособничество Эпштейну Гислейн Максвелл выступила против ходатайства правительства США о публикации ранее засекреченных показаний свидетелей, проходивших по делу и данных перед большим жюри присяжных. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания президента США Дональда Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
сша
Новости
в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отказал министерству юстиции США в запросе на раскрытие ранее засекреченных показаний свидетелей, проходивших по делу финансиста Джеффри Эпштейна, и данных перед большим жюри присяжных, следует из судебного решения, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Ходатайство правительства рассекретить записи и показания большого жюри в деле "Соединенные Штаты против Эпштейна" с уважением отклонено", - говорится в решении федерального окружного судьи Ричарда Бермана от 20 августа.
В качестве одного из обоснований для отказа в запросе Берман указал необходимость защитить права жертв, а также их безопасность, право на приватность и достоинство.
В решении отмечается, что федеральные власти хотели получить разрешение на публикацию 70-ти страниц записей, датированных июнем и июлем 2019 года, когда проходили слушания.
"Правительство не может продемонстрировать какого-либо "особого обстоятельства", которое способно оправдать публикацию", - добавил судья в своем отказе.
Отказ Бермана стал третьим и заключительным в списке запросов минюста США. Ранее в августе схожий запрос отклонил другой окружной судья в Нью-Йорке Пол Энгелмайер, а до него - окружная судья из штата Флорида Робин Розенберг, которая вынесла решение в июле.
В августе осужденная за пособничество Эпштейну Гислейн Максвелл выступила против ходатайства правительства США о публикации ранее засекреченных показаний свидетелей, проходивших по делу и данных перед большим жюри присяжных.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания президента США Дональда Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
В миреСШАДжеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
