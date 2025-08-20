https://ria.ru/20250820/epstein-2036612063.html

Суд отказал минюсту США в публикации записей по делу Эпштейна

Суд отказал минюсту США в публикации записей по делу Эпштейна - РИА Новости, 20.08.2025

Суд отказал минюсту США в публикации записей по делу Эпштейна

Суд в Нью-Йорке отказал министерству юстиции США в запросе на раскрытие ранее засекреченных показаний свидетелей, проходивших по делу финансиста Джеффри... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T23:25:00+03:00

2025-08-20T23:25:00+03:00

2025-08-20T23:25:00+03:00

в мире

сша

джеффри эпштейн

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отказал министерству юстиции США в запросе на раскрытие ранее засекреченных показаний свидетелей, проходивших по делу финансиста Джеффри Эпштейна, и данных перед большим жюри присяжных, следует из судебного решения, с которым ознакомилось РИА Новости. "Ходатайство правительства рассекретить записи и показания большого жюри в деле "Соединенные Штаты против Эпштейна" с уважением отклонено", - говорится в решении федерального окружного судьи Ричарда Бермана от 20 августа. В качестве одного из обоснований для отказа в запросе Берман указал необходимость защитить права жертв, а также их безопасность, право на приватность и достоинство. В решении отмечается, что федеральные власти хотели получить разрешение на публикацию 70-ти страниц записей, датированных июнем и июлем 2019 года, когда проходили слушания. "Правительство не может продемонстрировать какого-либо "особого обстоятельства", которое способно оправдать публикацию", - добавил судья в своем отказе. Отказ Бермана стал третьим и заключительным в списке запросов минюста США. Ранее в августе схожий запрос отклонил другой окружной судья в Нью-Йорке Пол Энгелмайер, а до него - окружная судья из штата Флорида Робин Розенберг, которая вынесла решение в июле. В августе осужденная за пособничество Эпштейну Гислейн Максвелл выступила против ходатайства правительства США о публикации ранее засекреченных показаний свидетелей, проходивших по делу и данных перед большим жюри присяжных. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания президента США Дональда Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.

https://ria.ru/20250814/tramp-2035145495.html

https://ria.ru/20250810/strelba-2034380348.html

https://ria.ru/20250808/epshteyn-2034008892.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп