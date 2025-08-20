https://ria.ru/20250820/ekspert-2036534908.html

Эксперт оценила позицию Польши по отправке войск на Украину

Эксперт оценила позицию Польши по отправке войск на Украину - РИА Новости, 20.08.2025

Эксперт оценила позицию Польши по отправке войск на Украину

Вопрос об отправке польских войск на Украину является неприемлемым для Польши, более того большинство поляков считает, что уже оказали значимую поддержку... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T16:14:00+03:00

2025-08-20T16:14:00+03:00

2025-08-20T16:14:00+03:00

в мире

украина

польша

россия

мария павлова

дональд туск

дональд трамп

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733167_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_59ac43674dbc0d28fdda21e95c50ec5e.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вопрос об отправке польских войск на Украину является неприемлемым для Польши, более того большинство поляков считает, что уже оказали значимую поддержку Украине, заявила РИА Новости старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова. "Большинство поляков, собственно, как и польских политиков, считают, что Польша уже оказала серьезную помощь Украине… ответной благодарности (Польша - ред.) от Украины не получила… Вопрос о каких-то новых жертвах в пользу Украины, тем более возможность отправки польских солдат, является на сегодняшний день неприемлемым для польского общества", - сказала Павлова. Она отметила, что для Польши ситуация вокруг "коалиции желающих" и всей европейской активности является скорее вызовом и проблемой, нежели возможностью демонстрации и реализации политических амбиций. "Польше очень тяжело дается выстраивание своей внешней политики в условиях проблем евроатлантического партнерства. Это связано и с внешним политическим контекстом. Польша в вопросах национальной безопасности как продолжала, так и продолжает зависеть от США, а в вопросах энергетической безопасности - в очень большой степени зависит от Евросоюза", - подчеркнула эксперт. Кроме того, по ее словам, проблемы выстраивания внешней политики Польши зависят, в том числе, и от внутриполитического контекста. "Президентом (Польши — ред.) сейчас является классический трампист - Кароль Новроцкий, а правительство возглавляет еврооптимист, ориентированный на усиление именно европейской линии внешней политики Польши, на усиление роли Польши в Евросоюзе - Дональд Туск", - уточнила Павлова. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного польского чиновника сообщало, что Польша, обладающая крупнейшими вооруженными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину, но поможет с любой логистикой миссии на восток. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Премьер Британии Кир Стармер заявил ранее, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20241219/duda-1990018157.html

https://ria.ru/20250424/bolshinstvo-2013113741.html

https://ria.ru/20250228/polsha-2002307263.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, россия, мария павлова, дональд туск, дональд трамп, российская академия наук, politico, евросоюз