20.08.2025
Эксперт оценила позицию Польши по отправке войск на Украину
16:14 20.08.2025
Эксперт оценила позицию Польши по отправке войск на Украину
Вопрос об отправке польских войск на Украину является неприемлемым для Польши, более того большинство поляков считает, что уже оказали значимую поддержку... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вопрос об отправке польских войск на Украину является неприемлемым для Польши, более того большинство поляков считает, что уже оказали значимую поддержку Украине, заявила РИА Новости старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова. "Большинство поляков, собственно, как и польских политиков, считают, что Польша уже оказала серьезную помощь Украине… ответной благодарности (Польша - ред.) от Украины не получила… Вопрос о каких-то новых жертвах в пользу Украины, тем более возможность отправки польских солдат, является на сегодняшний день неприемлемым для польского общества", - сказала Павлова. Она отметила, что для Польши ситуация вокруг "коалиции желающих" и всей европейской активности является скорее вызовом и проблемой, нежели возможностью демонстрации и реализации политических амбиций. "Польше очень тяжело дается выстраивание своей внешней политики в условиях проблем евроатлантического партнерства. Это связано и с внешним политическим контекстом. Польша в вопросах национальной безопасности как продолжала, так и продолжает зависеть от США, а в вопросах энергетической безопасности - в очень большой степени зависит от Евросоюза", - подчеркнула эксперт. Кроме того, по ее словам, проблемы выстраивания внешней политики Польши зависят, в том числе, и от внутриполитического контекста. "Президентом (Польши — ред.) сейчас является классический трампист - Кароль Новроцкий, а правительство возглавляет еврооптимист, ориентированный на усиление именно европейской линии внешней политики Польши, на усиление роли Польши в Евросоюзе - Дональд Туск", - уточнила Павлова. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного польского чиновника сообщало, что Польша, обладающая крупнейшими вооруженными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину, но поможет с любой логистикой миссии на восток. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Премьер Британии Кир Стармер заявил ранее, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Эксперт оценила позицию Польши по отправке войск на Украину

Павлова назвала неприемлемым для Польши вопрос об отправке войск на Украину

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вопрос об отправке польских войск на Украину является неприемлемым для Польши, более того большинство поляков считает, что уже оказали значимую поддержку Украине, заявила РИА Новости старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова.
"Большинство поляков, собственно, как и польских политиков, считают, что Польша уже оказала серьезную помощь Украине… ответной благодарности (Польша - ред.) от Украины не получила… Вопрос о каких-то новых жертвах в пользу Украины, тем более возможность отправки польских солдат, является на сегодняшний день неприемлемым для польского общества", - сказала Павлова.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Дуда высказался об отправке польских войск на Украину
19 декабря 2024, 00:29
Она отметила, что для Польши ситуация вокруг "коалиции желающих" и всей европейской активности является скорее вызовом и проблемой, нежели возможностью демонстрации и реализации политических амбиций.
"Польше очень тяжело дается выстраивание своей внешней политики в условиях проблем евроатлантического партнерства. Это связано и с внешним политическим контекстом. Польша в вопросах национальной безопасности как продолжала, так и продолжает зависеть от США, а в вопросах энергетической безопасности - в очень большой степени зависит от Евросоюза", - подчеркнула эксперт.
Кроме того, по ее словам, проблемы выстраивания внешней политики Польши зависят, в том числе, и от внутриполитического контекста.
"Президентом (Польши — ред.) сейчас является классический трампист - Кароль Новроцкий, а правительство возглавляет еврооптимист, ориентированный на усиление именно европейской линии внешней политики Польши, на усиление роли Польши в Евросоюзе - Дональд Туск", - уточнила Павлова.
Польские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Опрос показал отношение жителей Польши к отправке войск на Украину
24 апреля, 10:08
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного польского чиновника сообщало, что Польша, обладающая крупнейшими вооруженными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину, но поможет с любой логистикой миссии на восток.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Премьер Британии Кир Стармер заявил ранее, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Польша готова помочь странам, желающим отправить войска на Украину
28 февраля, 18:38
 
В миреУкраинаПольшаРоссияМария ПавловаДональд ТускДональд ТрампРоссийская академия наукPoliticoЕвросоюз
 
 
