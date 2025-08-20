Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил, сколько могут списать с пенсии за долги - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/dolgi-2036408652.html
Юрист предупредил, сколько могут списать с пенсии за долги
Юрист предупредил, сколько могут списать с пенсии за долги - РИА Новости, 20.08.2025
Юрист предупредил, сколько могут списать с пенсии за долги
Максимальный размер удержания с пенсии за долги может достигать 70%, но не во всех случаях, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T03:18:00+03:00
2025-08-20T03:18:00+03:00
общество
европейская юридическая служба
пенсия
долги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_bdd80265fad447787ccd67fc2b3344be.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Максимальный размер удержания с пенсии за долги может достигать 70%, но не во всех случаях, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов.Он напомнил, что по закону размер удержания не может превышать 50 процентов дохода. Это касается долга по кредитам, платежам за ЖКУ и прочее.“Однако если речь идет о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, то максимальный размер удержания, не может превышать 70 процентов от ежемесячной пенсии”, — пояснил юрист. С февраля 2022 года у должников появилось право по заявлению сохранять для себя прожиточный минимум при удержании. Однако в упомянутых выше случаях этот механизм не применяется, заключил Черкасов.
https://ria.ru/20250623/dolg-2024715528.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_52:174:2338:1888_1920x0_80_0_0_18b70e61764613218c41b0a066291a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, европейская юридическая служба, пенсия, долги
Общество, Европейская Юридическая Служба, Пенсия, Долги
Юрист предупредил, сколько могут списать с пенсии за долги

Юрист Черкасов предупредил, что за долги могут списать до 70 процентов пенсии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Женщина производит снятие денег в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Максимальный размер удержания с пенсии за долги может достигать 70%, но не во всех случаях, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов.
Он напомнил, что по закону размер удержания не может превышать 50 процентов дохода. Это касается долга по кредитам, платежам за ЖКУ и прочее.
«
“Однако если речь идет о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, то максимальный размер удержания, не может превышать 70 процентов от ежемесячной пенсии”, — пояснил юрист.
С февраля 2022 года у должников появилось право по заявлению сохранять для себя прожиточный минимум при удержании. Однако в упомянутых выше случаях этот механизм не применяется, заключил Черкасов.
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Эксперт посоветовал, как погасить крупный долг за ЖКУ
23 июня, 02:05
 
ОбществоЕвропейская Юридическая СлужбаПенсияДолги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала