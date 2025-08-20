https://ria.ru/20250820/bespilotniki-2036417317.html

В Воронежской области уничтожили не менее семи БПЛА

В Воронежской области уничтожили не менее семи БПЛА - РИА Новости, 20.08.2025

В Воронежской области уничтожили не менее семи БПЛА

Не менее семи БПЛА обнаружены, подавлены и уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T03:06:00+03:00

2025-08-20T03:06:00+03:00

2025-08-20T03:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Не менее семи БПЛА обнаружены, подавлены и уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов (Воронежской) области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал Гусев в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА на территории региона, объявленная в 23.46 мск вторника, сохраняется.

https://ria.ru/20250820/bespilotniki-2036407550.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность