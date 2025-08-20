https://ria.ru/20250820/bespilotniki-2036417317.html
В Воронежской области уничтожили не менее семи БПЛА
В Воронежской области уничтожили не менее семи БПЛА - РИА Новости, 20.08.2025
В Воронежской области уничтожили не менее семи БПЛА
Не менее семи БПЛА обнаружены, подавлены и уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T03:06:00+03:00
2025-08-20T03:06:00+03:00
2025-08-20T03:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Не менее семи БПЛА обнаружены, подавлены и уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов (Воронежской) области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал Гусев в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА на территории региона, объявленная в 23.46 мск вторника, сохраняется.
https://ria.ru/20250820/bespilotniki-2036407550.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области уничтожили не менее семи БПЛА
Гусев: в Воронежской области уничтожили не менее семи БПЛА