Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления из Вашингтона - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 20.08.2025 (обновлено: 04:42 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/aktsii-2036418200.html
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления из Вашингтона
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления из Вашингтона - РИА Новости, 20.08.2025
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления из Вашингтона
Российский рынок акций в ход сессии вечером отреагировал ростом на заявления администрации президента США о подготовке к возможной встрече российского лидера... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T03:16:00+03:00
2025-08-20T04:42:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952617964_0:250:3167:2032_1920x0_80_0_0_2a4b0228cd5a862484d181eb67d70fec.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в ход сессии вечером отреагировал ростом на заявления администрации президента США о подготовке к возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, следует из данных Мосбиржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 20.51 мск вырос на 0,77 процента, до 2 973,92 пункта, тогда как до этого поднимался лишь на 0,14 процента.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее во вторник заявила о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о возможном повышении уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250819/rynok-2036212151.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952617964_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_7943a2fdae5c17d7d7493c1348066622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, московская биржа
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Московская биржа
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления из Вашингтона

Рынок акций в РФ вырос на фоне заявлений из США о встрече Путина и Зеленского

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в ход сессии вечером отреагировал ростом на заявления администрации президента США о подготовке к возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, следует из данных Мосбиржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 20.51 мск вырос на 0,77 процента, до 2 973,92 пункта, тогда как до этого поднимался лишь на 0,14 процента.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее во вторник заявила о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о возможном повышении уровня представителей украинской и российской сторон.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Российский рынок акций растет в начале утренних торгов
Вчера, 07:07
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала