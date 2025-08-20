https://ria.ru/20250820/aktsii-2036418200.html
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления из Вашингтона
2025-08-20T03:16:00+03:00
2025-08-20T03:16:00+03:00
2025-08-20T04:42:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
московская биржа
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в ход сессии вечером отреагировал ростом на заявления администрации президента США о подготовке к возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, следует из данных Мосбиржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 20.51 мск вырос на 0,77 процента, до 2 973,92 пункта, тогда как до этого поднимался лишь на 0,14 процента.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее во вторник заявила о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о возможном повышении уровня представителей украинской и российской сторон.
россия
сша
в мире, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, московская биржа
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Московская биржа
