https://ria.ru/20250820/aeroport-2036611613.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.08.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T23:18:00+03:00

2025-08-20T23:18:00+03:00

2025-08-20T23:21:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

безопасность

общество

артем кореняко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022336506_0:167:2440:1541_1920x0_80_0_0_6d325e5118d67a5632e8d8367b5297b7.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250820/aviakompanii-2036422640.html

волгоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, артем кореняко