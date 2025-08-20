https://ria.ru/20250820/aeroport-2036611613.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
