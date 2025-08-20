Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.08.2025
23:18 20.08.2025 (обновлено: 23:21 20.08.2025)
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.08.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2025
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
общество
артем кореняко
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
волгоград
россия
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, артем кореняко
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество, Артем Кореняко
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
ВолгоградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасностьОбществоАртем Кореняко
 
 
loader
