19.08.2025
Наука
 
17:15 19.08.2025
Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле
Земля попала под сильное влияние корональной дыры на Солнце, наблюдается "взрывной" рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю, сообщили в... РИА Новости, 19.08.2025
наука
земля
российская академия наук
космос - риа наука
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Земля попала под сильное влияние корональной дыры на Солнце, наблюдается "взрывной" рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы. Пока держится в зелёной зоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Как сообщили в лаборатории ранее во вторник, умеренные магнитные бури ожидаются на Земле в течение суток.
земля
земля, российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышечная активность на Солнце. 19 августа 2025 года
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышечная активность на Солнце. 19 августа 2025 года. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Земля попала под сильное влияние корональной дыры на Солнце, наблюдается "взрывной" рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы. Пока держится в зелёной зоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Как сообщили в лаборатории ранее во вторник, умеренные магнитные бури ожидаются на Земле в течение суток.
От поверхности Солнца оторвался протуберанец
НаукаЗемляРоссийская академия наукКосмос - РИА Наука
 
 
