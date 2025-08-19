https://ria.ru/20250819/zemlja-2036352767.html
Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле
Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле - РИА Новости, 19.08.2025
Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле
Земля попала под сильное влияние корональной дыры на Солнце, наблюдается "взрывной" рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю, сообщили в... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Земля попала под сильное влияние корональной дыры на Солнце, наблюдается "взрывной" рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы. Пока держится в зелёной зоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Как сообщили в лаборатории ранее во вторник, умеренные магнитные бури ожидаются на Земле в течение суток.
Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле
