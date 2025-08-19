https://ria.ru/20250819/zemlja-2036352767.html

Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле

Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле - РИА Новости, 19.08.2025

Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле

Земля попала под сильное влияние корональной дыры на Солнце, наблюдается "взрывной" рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю, сообщили в... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:15:00+03:00

2025-08-19T17:15:00+03:00

2025-08-19T17:15:00+03:00

наука

земля

российская академия наук

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036226325_0:235:1024:811_1920x0_80_0_0_d180aadeed08c6024e627908b1f30f61.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Земля попала под сильное влияние корональной дыры на Солнце, наблюдается "взрывной" рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы. Пока держится в зелёной зоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Как сообщили в лаборатории ранее во вторник, умеренные магнитные бури ожидаются на Земле в течение суток.

https://ria.ru/20250819/protuberanets-2036225216.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, российская академия наук, космос - риа наука